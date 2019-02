Churáňov – Druhým dílem pokračoval o víkendu seriál závodů v klasickém lyžování ČEZ SkiTour závodem Kašperská 30.

Jako první protnul cílovou pásku sobotního závodu 7. ročníku Kašperské 30 volnou technikou Pavel Janeček ze Silvini Madshus Teamu. Porazil tak obhájce loňského prvenství Daniela Máku z Vltava Fund Ski Teamu.

Po teplejších dnech přišla na Šumavu v pátek pořádná zima a přes noc před závodem klesly teploty hluboko pod minus deset stupňů Celsia. Charakter tratí se tak zákonitě změnil. „Bylo to znát ve sjezdech i kopcích, hlavně vzadu v lesích. Poměrně to jelo, na loukách byl zase přemrzlý prašan, tam to stálo. Vyšlo krásné počasí, opět byly úžasné výhledy, moc se mi to líbilo,“ shrnul své pocity ze závodu Pavel Janeček.



Od začátku za to vzali spolu s obhájcem prvenství Danielem Mákou a dlouho jeli spolu. Nakonec dojel Pavel Janeček do cíle osamocen s velkým náskokem. „Někde před dvanáctým kilometrem, v takovém táhlém kopci, jsem cítil, že Danovi trochu nefungují nohy. Tam jsem mu ujel, na kopci byl již bez něho a do cíle jsem již jel sám,“ vrátil se k rozhodujícímu okamžiku vítěz třicetikilometrového závodu volnou technikou.

Hned po dojezdu do cíle hovořil o tom, že závod hodně tahal za nohy. „Na sluníčku to opravdu hodně tahalo za nohy, sníh tam byl takový tupý, ale pro všechny to bylo stejné,“ doplnil Pavel Janeček.