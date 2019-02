Churáňov – O víkendu 19. a 20. ledna bude Lyžařský stadion na Churáňově a běžecké trasy v jeho okolí patřit 8. ročníku Kašperské 30, závodu, který je součástí největšího domácího seriálu v běhu na lyžích ČEZ SkiTour.

„Lyžařský stadion na Churáňově je už dlouhé roky jedním z nejoblíbenějších míst, odkud se na Šumavě běžkaři vydávají na své výjezdy. Atraktivní trasa vedoucí z lyžařského stadionu na Churáňově do centra Národního parku Šumava i výhledy na bývalý skokanský můstek. Na to se mohou těšit všichni běžkaři, kteří vyrazí na závod Kašperská 30. Závodníci si mohou zajet třicetikilometrovou trasu volně či klasicky nebo si zajet oba závody najednou v rámci celého víkendu. Pro rodiny s dětmi a hobby běžce je připraven desetikilometrový závod,“ zve na Šumavu za pořadatele Richard Valoušek.

V sobotu je na pořadu závod na 30 km volně a v neděli 30 km klasicky. Rodiny s dětmi či hobby běžci si mohou v sobotu zaběhnout 10 km klasicky. Pro ty úplně nejmenší jsou připraveny závody Mini Kašperská s okruhy přímo na stadionu. „Trasa dlouhého okruhu vede z většiny přímo Národním parkem Šumava. Lyžaři se projedou hlubokými šumavskými lesy i rozlehlými zasněženými pláněmi a v závěrečné části závodu vystoupají po horní části sjezdovky Kobyla, kde se otevírají překrásné výhledy do Stašské kotliny. Trasa vede kolem místní dominanty – rozhledny otevřené v zrekonstruovaném skokanském můstku. Kašperská 30 není závodem pouze pro elitní lyžaře, díky mírnému čtyřhodinovému limitu si může do cíle pro jedinečnou dřevěnou medaili dojet úplně každý,“ doplňuje Richard Valoušek.

Kapacita závodu je omezená, nicméně startovní čísla jsou ještě k mání. V okolí Churáňova je aktuálně sněhu dost a podmínky pro lyžaře jsou výborné. „Zvýhodněné registrace na závod probíhají on-line do 16. ledna na www.ski-tour.cz, přihlásit se je možné i na místě za plnou cenu,“ dodává Richard Valoušek.

Závodní víkend samozřejmě znamená i zvýšený počet a pohyb lidí a automobilů nejen v bílé stopě v okolí Churáňova, ale i v celém areálu. Neznamená to však, že by si museli rekreační lyžaři víkend na běžkách odepřít. „Nikomu nechceme a ani nebudeme zakazovat do lyžařských stop v průběhu víkendu vjíždět. Je to spíše o oboustranné ohleduplnosti a bezpečnosti jak závodníků, tak i rekreačních lyžařů na Šumavě,“ říká Richard Valoušek.

Co se týká parkování, závodníci budou mít k dispozici parkoviště pod lyžařským stadionem na Churáňově. Organizátoři však doporučují, aby využívali spolujízdu. „Všichni k sobě musíme být ohleduplní, abychom si víkend na Churáňově skvěle užili,“ vzkazuje všem R. Valoušek.