Churáňov – Druhým závodem, 7. ročníkem Kašperské 30, pokračovala o víkendu ČEZ SkiTour lyžařů klasiků 2019. Závodníci se tentokrát sjeli do šumavského Churáňova, kde na ně čekala ta pravá zimní pohádka.

Kašperskou 30 si skvěle užívali i ti nejmladší lyžaři klasici. | Foto: Zdeněk Formánek

Těsně před víkendem na Šumavě klesla teplota hluboko pod mínus deset stupňů Celsia, a tak na závodníky čekaly rychlé a velmi dobře upravené závodní tratě. Však také byly početní kvóty všech závodů bez pár čísel naplněny.

Vše odstartovaly sobotní závody dětí klasickou technikou. Ty vyrazily v několika kategoriích na okruhy v okolí stadionu a za povzbuzování, rodičů, prarodičů, trenérů a kamarádů sváděly nelítostné souboje v bílé stopě. Každému závodníkovi v cíli pak byla odměnou krásná dřevěná medaile s motivy místa závodu a pro nejlepší tři závodníky v každé kategorii byly připraveny ceny od partnerů SkiTour a Kašperské 30.

Hlavní závod sobotního programu na 30 kilometrů volnou technikou odstartoval hodinu po poledni a o popularitě Kašperské 30 svědčí i to, že do stopy vyrazili i vítězové loňských závodů Daniel Máka a Anna-Marie Hejná. A oba bojovali o prvenství i tentokrát. Daniel Máka vyrazil na trať z první řady v souboji s Pavlem Janečkem. Oba také táhli startovní pole, kterému se brzy utrhli a rozdali si to mezi sebou. Na dvanáctém kilometru se však Pavel Janeček (Silvini Madshus team) svému soupeři odpoutal a dojel si osamocen pro vítězství.

Anna-Marie Hejná potvrdila roli favoritky mezi ženami, o deset minut vylepšila svůj loňský čas a závod vyhrála. O jejím výborném výkonu vypovídá i to, že v absolutním pořadí dojela do cíle na 17. místě. I v hlavním závodě získali všichni závodníci účastnické medaile a nejlepší jak v absolutním pořadí, tak i ve věkových kategoriích, pak ceny od parnerů celé série.



A jestli se závodníkům líbilo? No samozřejmě. Počasí bylo nádherně zimní, tratě skvěle připravené a Šumava, ta je přece krásná. „Vyšlo krásné počasí, opět byly úžasné výhledy, moc se mi to líbilo,“ shrnul své pocity ze závodu vítězný Pavel Janeček.