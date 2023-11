Již jen nominace na MČR je obrovský úspěch, říká trenér karatistů David Havlík

Přestože měl David Havlík na starosti všechny rozhodčí, stačil také sledovat i výkony svých svěřenců z Karatedo klubu Tsunami Prachatice. "Z našeho oddílu mělo zajištěnou nominaci šest závodníků. Bohužel se těchto závodů nemohla kvůli zranění účastnit Míša Hovorková, která se zranila na předchozím přípravném turnaji Hungarian JKA Open, takže oddíl Tsunami bojoval o cenné medaile v pěti," uvedl k nominaci trenér Havlík.

Prachatičtí závodníci přivezli několik cenných kovů. Jak viděl trenér jejich výkony?

Patrik Adam - "Závodil v kategorii mladší žáci a to jak v kata, tak v kumite. V kata předvedl solidní výkon, kde potvrdil, že předpoklady pro dobré výsledky má. Bohužel zápasí se svou nekoncentrovaností, která ho dost limituje. To samé platí i o kumite," hodnotil jeho vystoupení trenér.

Barbora Loudová - "Startovala v kata starších žákyň, kdy suverénně postoupila do semifinálové osmičky. V ní předvedla kata bez chyb, s nasazením a ve stylu JKA, ale bohužel v očích rozhodčích nebyla hodna startu ve finálové čtyřce," komentoval její vystoupení trenér Havlík.

Lukáš Appelt - "Startoval v mladších dorostencích jak v kata, tak i kumite. V kata předvedl velmi dobry výkon, kdy v nesmírně našlapané a vyrovnané konkurenci postoupil až do finálové čtyřky, což lze považovat za velmi dobrý výkon. V kumite se Luky bohužel trápil. Škoda, že nedokázal prodat to, co ho zdobilo celou sezonu, především výborná reakce s následným přechodem do útoku," dodal k výkonu Lukářše David Havlík.

Matyáš Najman - "Startoval v kata starší dorostenci i junioři. Maty je kluk s velkým potenciálem. Na jeho výkonu se odráží, že byl dlouhou dobu bez vedení, kdy si cvičil sám. Ale i tak byly jeho výkony velmi dobré a jsou příslibem lepších časů," doplnil trenér.

Miroslav Hovorka - "Startoval ve stejných kategoriích jako Maty, ale i v kumite. Ve starších dorostencích v kata se suverénně dostal do finálové čtyřky. Tam, poprvé za svou kariéru získal po precizně předvedené kata Jitte titul Mistra republiky. V kumite šel pavoukem též suverénně až do boje o finále, kde prohrál se svým největším soupeřem Kubou Havlíkem, vítězem celé kategorie. I tak se dostal na bednu a získal třetí místo a celkově se stal vítězem kombinace. V juniorech startoval pouze v kata, kde na rozdíl od nižší kategorie mu nebylo přáno a skončil těsně před branami finálové čtyřky," hodnotil vystoupení Míry Hovorky David Havlík

"Všem závodníkům děkujeme za předvedené výkony a srdíčko. Velké díky patří i trenérům za celoroční práci a čas, který věnovali svým svěřencům. Je třeba si uvědomit, že již nominace na Mistrovství ČR, kde startuje v kategorii nejlepších 16 závodníků, je obrovským úspěchemy. Díky i rodičům, kteří podporují svá dítka na cestě karatedo, která není nijak jednoduchá a vyžaduje obrovské sebezapření," doplnil trenér David Havlík.