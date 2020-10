Na krajský přebor jsme vyrazili v hojném počtu osmi závodníků. Pro Barču Loudovou to byly její první závody, jinak šlo o „ostřílené“ závodníky. Nicméně vzhledem k tomu, že první kolo Národního poháru žáků se na jaře vzhledem k vládním opatřením nekonalo a navíc byly velmi omezené možnosti tréninku, pro všechny šlo o závody důležité a všichni vyráželi s mírnou nervozitou.

S tou se při samotných závodech každý popral po svém. Někteří se vybičovali k vynikajícím výkonům, jiné nervozita naprosto svázala. Ale i s tím je třeba jak na závodech, tak na trénincích počítat a připravovat se na to.

Celkově si naši závodníci vedli velmi pěkně.

Minižáci: Šimon Smažík – 2.místo kata, Jakub Mráz – 3.místo kata.

Mladší žákyně: Barbora Loudová – 2.místo kata, 3.místo kata nadějí

Mladší žáci: Tobias Skalický – 1.místo kata, 2.místo kumite, vítěz kombinace. Jan Nguyen – 3.místo kata

Starší žáci: Lukáš Appelt – 1.místo kata, 3.místo kumite. Tony Nguyen – 3.místo kata. Kata tým (Lukáš Appelt, Tony Nguyen, Tobias Skalický) – 1.místo

Mladší dorostenky: Michaela Hovorková – 1.místo kata, 2.místo kumite, vítězka kombinace.

"Dle mého pohledu byl největším překvapením výkon Míšy Hovorkové! Podala excelentní výkon v kata a absolutně nebojácný výkon v kumite. Dále mile překvapil Tobias Skalický, který se ohromně zlepšil v kata, v kumite má ale stále ještě malinké rezervy. Lukáš Appelt předvedl excelentní kata, v kumite bojuje se strachem, ale nic, co by se nedalo změnit. Tony Nguyen se v kata zlepšil, ale kumite je pořád disciplínou, se kterou si moc neví rady. Podobně je na tom i Honzík Nguyen, který svým výkonem v kata vyloženě překvapil, protože takový výkon na trénincích vidět nebývá. Je vidět, že když chce, dokáže cvičit. Ostatní jsou teprve na začátku své závodní cesty a tomu odpovídal i jejich výkon. Pravdou ale zůstává, že každý si přivezl minimálně jednu medaili. Celkově jsme s osmi závodníky získali 15 medailí a máme dva vítěze kombinace. A to už je slušná bilance," komentoval výkony závodníků trenér David Havlík a doplnil: "Snad se našim žákovským závodníkům bude dařit i na sobotním Národním poháru v Praze."

Lucie Hovorková