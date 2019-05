Karatisté vezou z Evropy stříbrné medaile

Prachatice – O víkendu měli karatisté na programu Mistrovství Evropy mládeže od devíti do sedmnácti let. To se konalo v Kadani. Mezi startujícími nechyběli ani závodníci Karatedo Tsunami Prachatice Miroslav Hovorka, Lukáš Appelt (oba 10 – 11 let) a Jan Kuthan (12 – 13 let).

„Museli jsme před závody roztrhnout kata team. Honza Kuthan, který s klukama pravidelně cvičí, již šel do vyšší věkové kategorie. Toho nahradil klučina z Karlových Varů a s Mírou a Lukášem absolvovali v Praze dva tréninky, aby se secvičili. Druhé místo z Evropy svědčí o tom, že si kluci sedli. Předvedli excelentní výkon. Ze druhého místa šli mezi poslední čtyři a nakonec skončili pouze o tři desetiny za vítězným ruským týmem. Za klukama pak již byla bodová propast,“ přiblížil stříbrný závod v kata teamech trenér David Havlík. „Velmi dobře šel Míra Hovorka i kata individual. Bohužel mezi osmi narazil na soupeře z Ruska, se kterým nakonec těsně prohrál. Ten Rus pak celou soutěž vyhrál. Škoda, Míra měl na další placku. Takto byl pátý,“ pochválil závodníka David Havlík a jeho kolega Jiří Hrdlička doplnil k rozhodujícímu zápasu: „První kata bylo nerozhodně, pak se šel rozstřel, to bylo také nerozhodně a pak se rozhodčí rozhodli pro ruského závodníka.“ Prachatičtí měli své závodníky i v soutěžích řízeného kumite. „Míra Hovorka tam udělal taktickou chybičku a vypadl. Ale natrénováno měl, šel dobře. Nedá se nic dělat, je to ponaučení,“ uvedl David Havlík a Jiří Hrdlička doplnil hodnocení Honzy Kuthana: „Z Honzovo strany průměrný výkon, mě se to docela líbilo. Kluci nemají najeté řízené kumite, u nás se dělá volná forma. Honzu jsem pochválil, soupeř byl o něco dravější.“ Samotní závodníci byli s evropským šampionátem spokojeni a užívali si to. „Druhé místo je pro mě zatím největším úspěchem. Vždy jsem měl raději kumite a kata mě moc nebavila, dokud jsem nepochopil její smysl. Když jsem pochopil, že tam musí být i dravost, tak se mi zdá kata trochu jiná. Již to není o tom jen něco odcvičit, ale je v tom vlastně tou dravostí i trocha kumite. Škoda, že to bylo o takový kousek od zlata, ale jsme s klukama za stříbro rádi. Ale trénovali jsme v této sestavě jen dvakrát, takže musíme být spokojeni. Jinak byla super atmosféra, byli jsme s klukama na pokoji i v tělocvičně super parta,“ pochvaloval si šampionát Míra Hovorka. Svou první evropskou medaili získal i Lukáš Appelt. „Byl jsem poprvé na takové akci a moc jsem si to užíval. První den jsem nezávodil, a tak jsem okukoval, co se na tatami děje a nasával atmosféru šampionátu. Mám raději kata a jsem za medaili a pohár moc rád,“ svěřil se Lukáš Appelt. Honza Kuthan závodil naopak pouze v řízeném kumite. „Byly to první velké závody a měl jsem velkou trému. Za soupeře jsem měl kluka z Arménie. Udělal jsem jednu větší chybu a soupeř mě vyřadil,“ doplnil ke svému vystoupení Honza Kuthan. Jak se říká těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Všichni se shodli, že příprava byla tvrdá, ale přinesla ovoce. „Stalo se mi, že jsem už nemohl při nácviku technik popadnout dech, a tak jsem se dokonce i rozbrečel. Ale tréninky měly smysl a nakonec přišel i dobrý výsledek,“ uvedl s úsměvem Míra Hovorka. „Tréninky jsou tvrdé a někdy se chodí z tělocvičny po čtyřech. Ale výsledky se dostavují,“ doplnil Lukáš Appelt. „Je to tvrdé, ale když si vezmu, že jsem před třemi lety objížděl jen krajské turnaje. Po přechodu k Davidovi Havlíkovi jsem teď úplně jinde,“ bere náročnost tréninků i Honza.

Autor: Vladimír Klíma