Karatisté však mimo své sportovní aktivity také ukázali, že jim nejsou lhostejné osudy lidí, které před nedávnem postihlo na Moravě tornádo. Rozhodli se, že uspořádají sbírku nejen ve prospěch svého kamaráda Petra Fialy, ale i ostatní obyvatele tornádem postižených Mikulčic. „Charita nám není vůbec cizí. Máme kamaráda Vláďu Mikuláše, kterého postihla nemoc ALS a je na tom velice špatně. Byl to náš kamarád karatista a dělali jsme na něho sbírku v rámci projektu Futsal za život,“ vrátil se k předchozí sbírce organizátor Gasshuku Czech David Havlík z Karatedo klubu Tsunami Prachatice s tím, že tentokrát karatisté v rámci kempu pomohli tornádem zasežené obci Mikulčice.

To, co se stalo na Moravě, je samozřejmě velká katastrofa, která postihla stovky lidí. I v tímto směru se rozhodli karatisté pomoci. „Je hrozné, co se stalo. Stovky lidí bez přístřeší. Mají to velmi těžké a mezi jinými to postihlo i našeho kamaráda Petra Fialu, který v Mikulčicích bydlí a trénuje v Kyjově. Měl tak trochu štěstí v neštěstí, když tornádo nepostihlo jeho rodinu tím největším úderem. Nicméně jsme se jako organizační tým Gasshuku dohodli, že tuto věc podpoříme. Mrzí nás, že se k nám nepřipojilo více klubů, ale my to považujeme za morální povinnost,“ uvedl k nové sbírce David Havlík a doplnil: „Máme s mým kolegou spolupořadatelem Gasshuku Czech Richardem Růžičkou pocit, že je vzájemná úcta a pokora velmi důležitá, i když se mnohdy v naší republice nenosí. Je to možná dobou. Nicméně by si každý měl najít trochu času i finančních prostředků, aby pomohl. Nikdo nikdy neví, co se nám může stát. Nikdy v životě by mě nenapadlo, že se v naší republice objeví tornádo. Ale ta reálná hrozba je tady.“

Zleva Petr Fiala, David Havlík a Richard Růžička.Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

A jakým způsobem se tedy karatisté rozhodli přispět? „Rozhodli jsme se přispět na transparentní účet. Na účtu je vidět jméno a částka, jakou kdo přispěl. Nechceme to dávat formou šeku a podobně, což může být v současné době neprůhledné. Zvolili jsme tedy formu transparentního účtu, který je nejférovější,“ přiblížil způsob, jak je možné přispět, David Havlík a dodal: „Sem může přispět každý sportovec, každý člověk. Informace o transparentním účtu jsou na stránkách JKA ČR i na na www.gasshuku.cz.“

V rámci společenského večera Gasshuku Czech David Havlík spolu s Richardem Růžičkou oznámili výsledek sbírky, o které informovali i v rámci kurzu v Prachaticích. „Rozhodli jsme se poslat Petrovi a jeho kamarádům v Mikulčicích částku dvacet tisíc korun a věříme, že se připojí další, kterým není osud lidí v této části Moravy lhostejný,“ uvedl David Havlík a Richard Růžička dodal: „Autorem tohoto projektu je Petr Fiala, který tento účet založil a je určen především pro lidi, které katastrofa postihla nejvíce.“

„Děkuji moc za pomoc a děkuji hlavně za ty, ke kterým se vybrané peníze dostanou. Po necelém týdnu bylo na účtu kolem sta tisíc korun. Mou rodinu to nezasáhlo zase až tak moc, ale zhruba třetina Mikulčic je totálně zničena. Poničených je na tři sta domů, z toho osmdesátka je určena k demolici. Nečekal jsem, že se na Gasshuku taková částka vybere a moc za to děkuji,“ uvedl Petr Fiala osobně.