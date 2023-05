/FORTOGALERIE/ Závodníci oddílu Karatedo klubu Tsunami Prachatice dělají již řadu let skvělou reklamu městu i sportu na Prachaticku jako takovému. Nyní se jim dostalo za jejich činnost dalšího ocenění.

V akci Miroslav Hovorka. | Foto: Lucie Hovorková

Karatedo klub Tsunami Prachatice získal třetí místo mezi družstvy do 15 let.Zdroj: Lucie HovorkováV Hluboké nad Vltavou se konalo dekorování nejúspěšnějších sportovců v kategoriích jednotlivců a kolektivů Jihočeského kraje do 15 a 19 let. Prachatičtí karatisté uspěli mezi týmy do 15 let. „Náš kata tým ve složení Lukáš Appelt, Tony Nguyen a Miroslav Hovorka byl zařazen do finálové trojky kategorie do 15 let. Konečné umístění jsme se pak dozvěděli právě na vyhlášení v Hluboké nad Vltavou,“ uvedl předseda Karatedo klubu Tsunami Prachatice David Havlík.

A jak mladí karatisté dopadli? „V konkurenci všech jihočeských týmů se nakonec umístili na skvělém druhém místě. Toto umístění bylo oceněním za celoroční práci a za výsledky celého klubu Karatedo klub Tsunami Prachatice,“ doplnil David Havlík.

Loňský rok 2022 ukončili závodníci Karatedo klubu Tsunami Prachatice s bilancí dvě 9.místa na MS WSKA, 2. a 3.místo na ME Eska, dvě 1. místa, tři 2. místa a jedno 3. místo na Hungaria Open, dva tituly Mistra České republiky, vítěze kombinace, jedno 2. a dvě 3 místa z Velké ceny Klášterce nad Ohří.