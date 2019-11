V českobudějovické sportovní hale se konal Little Stars cup. Jedná se o závody pro začátečníky a děti od čtyř let. Soutěží se ve čtyřech disciplínách: kihon – základní techniky, kumite beginer – stínový zápas ve dvojici, superkick – kop na rychlost a agility – všeobecné pohybové dovednosti.

V nejvyšší věkové kategorii 12 – 13 let byli sloučeni chlapci a dívky. V soutěži kihon vypadli Ondřej Sedláček a Radek Prokš hned v prvním kole. Smůla byla, že hned v úvodu na sebe narazili dva prachatičtí borci, a tak Damien Králík vyřadil Tomáše Veselského a nakonec vybojoval 3. místo. V soutěži superkick vybojoval Ondřej Sedláček nepopulární 4. místo. Damien Králík prohrál až ve finále a získal stříbro. A Damienovi se dařilo i v soutěži kumite, kde získal další bronz a stal se nejúspěšnějším závodníkem naší výpravy. Tomáš Veselský se dostal v repasáži do boje o třetí místo, ale bohužel prohrál.

V nižší věkové kategorii 8 – 9 let měly Prachatice dvě želízka v ohni, Matyáše Sedláčka a Michala Veselského. Soutěž superkick se nevyvedla ani jednomu. V kumite stoupal jejich výkon a spadla tréma. Oba prohráli pouze jeden zápas a dostali se do repasáže o 3. místo, kde uspěl Michal Veselský. Největší nadějí byla soutěž základních technik. V eliminaci na sebe však oba naši závodníci narazili. Michal Veselský byl úspěšnější a nakonec se dostal až do finále, kde byl nad jeho síly budějovický závodník. Matyáš Sedláček vybojoval 3. místo.

Pavel Vlk