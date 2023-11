Trenéra Karatedo klubu Tsunami Prachatice Davida Havlíka, novopečeného Mista světa Miroslava Hovorku a jeho maminku Lucii v pondělí odpoledne přijali na prachatické radnici starosta Jan Bauer a místostarosta Jan Kotrba. "Sluší se, abychom alespoň takto oceňovali sportovce, jejichž úspěchy zdaleka přesahují rámec města či okresu. Spolu s místostarostou Honzou Kotrbou sledujeme jejich úspěchy, a proto jsme pozvali na neformální setkání i Míru Hovorku, který těch medailí na mezinárodní scéně posbíral nespočet. Víme, že je Vimperák, ale reprezentuje prachatický oddíl Karatedo klubu Tsunami Prachatice , který pod vedením trenéra Davida Havlíka sbírá mnoho úspěchů. To poděkování za reprezentaci města tedy patří i jemu," uvedl při setkání Jan Bauer.

Při setkání se hovořilo o problematice sportu jako takového, specifikách karate a jeho turnajů i o úspěších klubu či Míry Hovorky samotného. David Havlík pozval představitele města i na velké akce, které se konají v Prachaticích jak v roce 2024, tak především v rámci Gasshuku 2025, kdy jsou na programu oslavy 20 let Gasshuku Czech, 30 let od vzniku svazu karate JKA a 50 let karate v Prachaticích.