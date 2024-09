„Jednalo se o první turnaj po prázdninách a pojali jsme ho tak, že se zúčastnili hlavně začátečníci, nejmenší závodníci i ti úplně noví. Najíždíme i na přípravu na MS v Japonsku, ale z těch kteří na MS letí, se účastnila pouze Barča Loudová, protože Míra Hovorka i Lukáš Appelt byli nemocní,“ uvedl k turnaji trenér prachatických karatistů David Havlík.

I přes absenci elitních závodníků dopadly závody pro prachatický tým výborně „Z úplně začínajících získal Adam Vitkovič čtvrté místo v minižácích. Kdo překvapil, byla Lili Zemanová, která trénuje teprve čtyři měsíce, a hned vyhrála svou kategorii starší žáci v kumite a v kata byla druhá. Patrik Adam vyhrál ve starších žácích kata, Radek Jakubů byl třetí v kumite. Matyáš Najman vyhrál kata starších dorostenců i juniory. Barča Loudová vyhrála kata i kumite mladší dorostenky. Odvezli jsme si sedm zlatých, jednu stříbrnou jednu bronzovou medaili, což je velký úspěch,“ shrnul vystoupení závodníků David Havlík.

Celkově mohl být s vstoupením svých svěřenců v Karlových Varech spokojený. „Překvapili především ti začínající závodníci. Šestiletý Adam Vitkovič si vedl velmi dobře. Již zmiňovaná Lili Zemanová, která má žlutý pásek, porazila dokonce soupeřku s fialovým páskem. Ta tedy cvičí minimálně o rok déle. Velká pochvala pro Lili i celý tým. Všichni makali, bojovali. Ti noví si vyzkoušeli závodní atmosféru, ti zkušenější opět najeli na závodní rytmus,“ pochválil závodníky trenér a doplnil: „Celkově excelentní hodnocení. U Barči Loudové se to tak nějak předpokládalo, protože je jedna ze čtveřice, která letí na MS do Japonska. Ta nemá v těchto soutěžích konkurenci. Mladí překvapili. Velká spokojenost a doufám, že je to nakopne do další činnosti.“