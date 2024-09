Mladí karatisté mají za sebou jak důležité závody, tak i tvrdou přípravu. „Byli jsme v červnu na Hungary Open, což byl přípravný turnaj. Pak bylo druhý týden v červenci Gasshuku v Karlových Varech. Přes prázdniny jsme jeli individuální tréninky v posilovně ve Vltavici u Dana Ziemby a pokračovalo to týdenním soustředěním na Rohanově u Vacova. Pokračovalo se v tělocvičně v Sudslavicích a od posledního prázdninového týdne i tréninky karate v tělocvičně. Všechno je to zaměřené na přípravu na říjnové mistrovství světa v Japonsku,“ hovořil o přípravě svých svěřenců trenér David Havlík.

Co bylo náplní těchto letních tréninků?

Bylo to o vytrvalostní síle a o rychlosti. Dělali jsme rychlostní cvičení. Ale samozřejmě, nedělali jsme to standardně, ale aby to bylo rychlostně vytrvalostní. Zápas karate trvá dvě minuty, ale může trvat až pět minut, takže jsme to všechno přizpůsobili tomu, aby závodníci těch pět minut byli schopni podávat maximální výkon v přiměřeném tempu. Je to specifický sport v přípravě a ta byla v této době zaměřená hlavně na objemy.

Kdo všechno byl do této přípravy zařazen?

Ti čtyři, kteří poletí do Japonska, to znamená Míša Hovorková, Míra Hovorka, Lukáš Appelt a Barča Loudová. Jinak byly tréninky pro celý závodní A tým. Ti, co se chtěli přidat, se mohli přidat, ale nebyla to podmínka. Pro těch osm lidí to byla podmínka. Samozřejmě Gasshuku bylo pro všechny, takže tam šly i malé děti, které začínají. Soustředění pak bylo rozděleno na tři skupiny. To znamená ty, co jedou do Japonska, A-tým a potom zbytek. Podle toho byly zaměřeny i tréninky. Ranní trénink kata byl společný, dopolední trénink byl také společný a odpolední tréninky už byly víceméně rozdělené.

Jak závodníci zvládali soustředění?

První tři dny jsme měli třífázové tréninky, pak jsem musel ubrat na dvoufázové, protože bylo extrémní horko. Druhé tréninky začínaly někdy v deset hodin a končily ve dvanáct, což bylo v největším horku. Takže jsme to potom upravili a měli dopolední trénink kata, který byl dvouhodinový od sedmi do devíti. A potom měli odpolední trénink. U některých dětí je problém, že nejsou schopny vyjít ze své komfortní zóny. Když pocítí bolest nebo únavu, automaticky poleví. Dnešní generace dětí, až na výjimky, je zhýčkaná. Nemají takovou motivaci, drive, živelnost, nejsou přirozeně agresivní, spíše submisivní. Jsem rád, že tam mám ty děti, co tam mám, i když se s nimi musí také pracovat. Ale vidím to na nastupující generaci, která teď přišla do A-týmu. Ta už není tak dravá jako třeba Míra Hovorka nebo Lukáš Appelt. Ale to je komplexně systémem.

Co teď na závodníky čeká, aby byli v Japonsku v nejlepší formě?

V září máme první Národní pohár, to bude přípravný turnaj, pak budou vrcholová střediska centra mládeže, kde by se děti měly prát. Jedeme na speciální přípravný kemp, který bude jen víkendový na kumite. Všechno směřujeme k tomu, aby 25. až 27. října byli v top formě. Pokud se to všechno sejde, tak by to mělo klapnout.

Ti čtyři, kteří poletí do Japonska, se připravují na kata i kumite?

Míša Hovorková by měla být jen na kata, Míra Hovorka taky jen na kata, Lukáš Appelt na kata i kumite a Barča Loudová na kata i kumite. U Míry je trochu škoda, že spadá do sloučené kategorie 16 až 18 let, kde je mnoho závodníků.

Nominace do závodů jsou dělány podle žebříčku?

Ano, je to podle žebříčku. Místo Míry tam jede na kumite Kučera z Prahy, který trénuje u reprezentačního trenéra. Nechci říct, že by ho protěžoval, ale když jsem se koukal na jejich vzájemné zápasy, tak třeba v juniorech Míru porazil, ale v dorosteneckých ho Míra úplně v pohodě vyklepl. Takže je to takové, že si mohl vybrat.

Nejde tedy o světový žebříček, ale každý stát má určitý počet míst?

Každý stát má určitý počet míst. V každé kategorii mohou jít maximálně dva závodníci.

Míra Hovorka je tedy v kategorii 16 – 18 let, v jakých budou závodit ostatní?

Míša jde v seniorkách 18+. Míra v té spojené kategorii 16 – 18, jinak jsou to junioři a kadeti. Lukáš jde v šestnáctiletých a Barča ve čtrnáctiletých.

Mistrovství světa je v Japonsku. To znamená, že je to pro vás náročné nejen na přípravu, ale i finančně. Jakým způsobem to dokážete ufinancovat, aby se mohli zúčastnit tito závodníci?

To je správná otázka, těžko. Podpora sportu v České republice je v současné době jedna velká katastrofa. A to hlavně z důvodu té slavné priorizace sportu, kterou vymyslela NSA. Je vybraných 30 TOP sportů, které jsou podporovány na úkor všech ostatních. A pak je to rozděleno do dalších tří skupin, kdy v té první skupině jsou ty olympijské, které se nedostaly do té třicítky. A pak ten zbytek podle v uvozovkách popularity, i když to je otázka. Když si člověk vezme, kolik členů má například lukostřelba či rychlobruslení členů v rámci České republiky a jaké dostávají dotace. Český svaz karate má kolem dvceti tisíc členů a dostáváme minimum. Na jedné straně česká společnost křičí po tom, že děti jsou čím dál tím víc neohrabané a čím dál tím méně sportují a na druhé straně nikdo nechce dávat peníze pro bojové sporty, které jsou nejkomplexnější, co se týče tělesného rozvoje. Přede dvěma lety světová organizace WHO označila karate jako nejkomplexnější sport na přípravu pro děti do osmnácti let. Kromě pár TOP sportů jako je fotbal, hokej, volejbal a já nevím co všechno, kam se cpou neskutečné peníze, tak vlastně my nemáme finance na to, abychom zaplatili trenéry, abychom mohli přispět větší částkou na financování startovného, cestovného a podobně. Tomuhle nerozumím a nechápu vlastně ani třeba ČUS, která by měla být od toho, aby podporovala sporty. A co mě mrzí nejvíc, že náš náš klub má čtyři členy, kteří byli vybráni na základě dlouhodobých výsledků na mistrovství světa a já sháním po tisícovkách peníze na to, aby se mohlo pomoci jejich rodičům, aby tam mohli vycestovat. Díky tomu, že nám sebrali hromadu peněz, protože nás zařadili až do čtvrté kategorie, nebo na přelomu třetí a čtvrté kategorie, tak nemáme finanční prostředky na podporu reprezentantů. Předpoklad rozpočtu výjezdu na jednoho závodníka je 60 až 70 tisíc. Pro lidi není karate zajímavý sport a pokud člověk nemá dobrého známého, tak nás nikdo nepodpoří. A přitom na Prachaticku je mnoho bohatých firem, které by mohly, ale nedají. Připadá mi to, jako kdyby každý týden někdo jezdil na mistrovství světa z prachatického okresu. Náš oddíl získal již dva tituly mistra světa, ale vůbec žádný zájem, nikoho to nezajímalo.

Jak by tedy podle Vás měla fungovat podpora například z měst?

Je mi jasné, že se pracuje s nějakým objemem peněz a zájemců, kteří by chtěli peníze, je mraky. Ale také by bylo dobré to nějakým způsobem selektovat. Finanční balík by měl být rozdělen jednak na členskou základnu a jednak na úspěšné závodníky v rámci republiky, Evropy a světa. Ne to dát do jednoho balíku a nějak to rozdělit. Finanční nároky na výjezd na mistrovství světa jsou daleko větší než na republiku či zájmovou činnost v klubech. Nevím, co víc udělat, abych sehnal někoho, kdo se bude více zajímat o sport na Prachaticku a podporovat šikovné závodníky. Lidé si musí uvědomit, že to nedělají pro trenéry nebo funkcionáře, ale pro děti. Řekl jsem, že když nechtějí dávat peníze do oddílu, ať je dají přímo na dítě. Například těm závodníkům zaplatit letenku.

Nemůže mít finanční náročnost všeho kolem vliv i na odliv závodníků?

To samozřejmě ano. Když mi přijde dítě na trénink, já s ním rok pracuji a pak řeknu, že jedeme na závody, rodiče zjistí, že si musí zaplatit cestu a startovné. A kolik to je? 250 korun za disciplínu, tedy pět set korun plus cesta. V tu chvíli rodič řekne, že ne. Na jednu stranu je to složité, na druhou stranu vím, co dostávají jiné sporty, kam se sypou peníze i na trenéry.

Jste tedy schopni nějak ufinancovat chod oddílu?

Kdo nás trošku drží nad vodou, je společnosti Business Benefit, díky níž úspěšně žádáme o dotaci na Můj klub. To jsou peníze, které používáme výhradně na placení části cestovného a plně hradíme startovné, ale jen těm TOP závodníkům, protože startovné u nás za rok činí kolem čtyřiceti tisíc korun. To se týká startovného v rámci České republiky a maximálně Evropy. Navíc na Gasshuku přispíváme tisíc korun, takže děti neplatí dva a půl tisíce, ale jen patnáct set korun. Snažíme se členům vyjít vstříc, ale nemůžeme všem. Teď je to jen těm TOP závodníkům, kteří přinášejí úspěchy. Proto jsem z některých věcí naštvaný a nechápu, že nikdo nechce úspěšné závodníky podpořit. Mám čtyři lidi, kteří mohou jet do světa, a nevím, jestli tam pojedou. Například trenér Richard Růžička má ve Varech také špičkové závodníky na úrovni Míry Hovorky, ale rodiče zkrátka řekli, že na to nemají, aby mohli za dva kluky vyhodit sto dvacet tisíc korun, aby mohli letět. A teď se peru s tím, zda budu moci vyjet s Barčou Loudů. To je to, co si bafuňáři v ČUS neuvědomují. Místo aby ČUS pomohl některým úspěšným závodníkům, tak jen platíme členské příspěvky, ale nazpátek nedostáváme nic. Jsme v tristní situaci. Jak jsem říkal, nevím, jak výjezd na MS do Japonska dokážeme ufinancovat. Nechápu, jak mohou být podporovány sporty s obrovskými problémy. Vezměme si třeba tenis, tu kauzu asi každý zná. Nebo běžecké lyžování či fotbal. A navíc se tam stále cpou peníze. Já si nepamatuji, že by mělo podobné problémy karate. Tam se hlídá každá koruna.