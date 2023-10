/FOTOGALERIE/ Úspěšným lidem v různých oborech činnost se sluší poděkovat za to, co dokázali. Tím se řídí i vimperská starostka Jaroslava Martanová, která na radnici přijala úspěšného karatistu Miroslava Hovorku.

Karatistu Miroslava Hovorku přijala na vimperské radnici starostka Jaroslava Martanová.Zdroj: Lucie HovorkováŠestnáctiletý Vimperák a student místního gymnázia získal v Portugalsku na světovém šampionátu v karate juniorů WSKA titul Mistra světa v kumite družstev. Se svými kolegy postupně přešel přes soupeře z Dánska, Španělska, v semifinále porazili Srbsko a v boji o světový titul Švýcarsko. A Míra Hovorka ani jeden svůj zápas neprohrál a má lví podíl na tomto triumfu. K titulu světového šampiona v družstvech přidal ještě sedmé místo v jednotlivcích. "Tam mi utekl poslední zápas před postupem do semifinále," vrátil se k šampionátu Míra Hovorka.

Na jeho úspěchu má velký podíl i jeho trenér v Karatedo klubu Tsunami Prachatice David Havlík. "Poslední dva roky jsou pro Míru přípravou na světový šampionát, který se koná příští rok v kolébce karate v Japonsku. To bude dosavadní vrchol jeho kariéry," doplnil ke svému svěřenci trenér Havlík.

Za výborné výkony na světovém šampionátu a za skvělou reprezentaci města Vimperk poděkovala Mírovi Hovorkovi na oficiálním setkání i starostka Vimperka Jaroslava Martanová spolu s místostarostou Zdeňkem Kunclem. "Jsme moc rádi, pokud se dosáhne tak významných úspěchů. Jsme rádi, že děti chodí sportovat a máme zde i lidi, kteří jsou ochotni věnovat jim svůj volný čas. Na Mírovi Hovorkovi i na jiných studentech gymnázia i základních škol je vidět, že i Vimperk dokáže vyprodukovat výborné sportovce. Vždy je to o tom, že musejí mít doma kvalitní zázemí a jeho maminka je opravdu svělá. Má úžasného trenéra a úspěvhu si váží i škola. Pro nás je to skvělá reprezentace města, máme být, na co hrdí," uvedla Jaaroslava Martanová a doplnila: "A právě s tímto chlapcem to bylo velmi milé popovídání. Je skromný, pokorný a má svůj cíl."