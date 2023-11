/FOTOGALERIE/ Karatisté měli na programu Mistrovství České repuliky JKA a v silné konkurenci nemohli chybět ani závodníci Karatedo klubu Tsunami Prachatice. Třikrát na stupně vítězů vystoupal Miroslav Hovorka, další karatiské skončili těsně pod stupni vítězů.

Závodníci Karatedo klubu Tsunami Prachatice předvedli na MČR výborné výkony. | Foto: Lucie Hovorková

Na MČR se z prachatického klubu nominovalo šest závodníků, ale nakonec jich do bojů zasáhlo pět. Pro zranění kolene se nemohla zúčastnit Míša Hovorková. Prachatičtí závodníci se představili celkem v deseti sutěžích.

V kategorii mladších žáků nastoupil Patrik Adam, pro kterého to byl první start na MČR. Startoval v kata i kumite. "I když bojoval nejenom se soupeři, ale i s nervozitou a v jeho projevu je stále na čem pracovat, je třeba říci, že na tatami nechal vše. V kata bohužel neprošel přes prvního soupeře, v kumite se mu dařilo lépe a prohrál až s následným Vicemistrem ČR," zhodnotil Patrikovo vystoupení trenér David Havlík.

V kategorii starších žákyň se představila Barbora Loudová v kata. "Barča cvičila neskutečně. S přehledem se dostala do semifinálové osmičky. Pak ale jen o jednu desetinu bodu neprošla do finálové čtyřky a tak se nemohla poprat o medailové umístění. Bohužel i to ke sportu patří," doplnil trenér.

V kategorii mladších dorostenců v kata i kumite nastoupil Lukáš Appelt. "V kata si vedl výtečně, prošel do semifinálové osmičky, následně do finálové čtyřky. Tam zacvičil Kanku Sho a o jednu desetinu mu uniklo medailové umístění. V kumite prošel vítězně první zápas 2:1, ovšem ve druhém už na svého soupeře nestačil a po velkém boji prohrál 0:1," shrnul Lukášovo vystoupení David Havlík.

Míra Hovorka vyhrál kata a kombinaci, třetí byl v kumite.Zdroj: Lucie HovorkováMedaile přišly ve starších dorostencích. "Ve starších dorostencích nás zastupovali Míra Hovorka v kata i kumite a Matyáš Najman v kata. V kata se oba dostali do semifinálové osmičky, kde Míra zacvičil Jion, Maty Empi. Pro Míru to znamenalo postup do finálové čtyřky, Maty bohužel opět těsně do čtyřky neprošel. Ve finále pak Míra předvedl katu Jitte, se kterou zvítězil a stal se Mistrem ČR starších dorostenců v kata. V kumite pak Míra podlehl až v semifinále následnému Mistru ČR a bral bronz. Tyto výsledky mu vynesly vítězství v kombinaci," shrnul vystoupení starších dorostenců trenér Havlík.

Oba dva starší dorostenci pak nastoupili i v kata juniorů. "Oba se po eliminačních kolech dostali do semifinálové osmičky, kde bohužel nestačili na své soupeře," doplnil trenér.

"Chceme poděkovat všem našim závodníkům za skvělou reprezentaci klubu. Již jen účast na Mistrovství České republiky je velká čest, úspěch a odměna za jejich práci a přípravu. Je třeba říci, že všichni do jednoho nedali soupeřům nic zadarmo a skvěle předvedli vše, co natrénovali. Velké poděkování patří také rodičům za podporu a trenérům za skvělou přípravu," dodal David Havlík.

Konečné výsledky:

Míra Hovorka – vítěz kombinace starší dorostenci

Míra Hovorka – kata starší dorostenci – 1.místo

Míra Hovorka – kumite starší dorostenci – 3.místo

Lukáš Appelt – kata mladší dorostenci – 4.místo

Matyáš Najman – kata starší dorostenci – 5.místo

Barča Loudová – kata starší žákyně – 5.místo

Patrik Adam – kumite mladší žáci – 6.místo

Míra Hovorka – kata junioři – 6.místo

Lukáš Appelt – kumite mladší dorostenci – 8.místo

Matyáš Najman – kata junioři – 8.místo

Patrik Adam – kata mladší žáci – 9.-16.místo

Zdroj: Karatedo klub Tsunami Prachatice