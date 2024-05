/FOTOGALERIE/ První víkend v dubnu, tedy před mistrovstvím Evropy JKA v belgickém Gentu, se konal kongres vedení evropské části JKA (Japan Karate Association). V jeho rámci byl do vedení této organizace zvolen historicky první Čech, a to David Havlík z Karatedo klubu Tsunami Prachatice.

David Havlík ve sboru rozhodčích na ME v Belgii. | Foto: Archiv Davida Havlíka

Vzhledem k tomu, že minulý rok na podzim zemřel technický ředitel a šéfinstruktor pro Evropu Jorgen Bura, převzal zastávající místo technického ředitele pan Sergio Gneo, který byl jeho zástupcem.Na tlak všech členských států došlo k jednání o novém devítičlenném vedení JKA Evropa. Jedná se o tři sekce, a to soutěží, instruktorů a zkušebních komisařů. Hlasování se zúčastnilo 27 zemí z celé Evropy. Kandidáti byli buď doporučeni hlasováním, nebo nebyli.

Poprvé za třicet let byl nominován a posléze i zvolen zástupce z České republiky, kterým se stal David Havlík z Karatedo klubu Tsunami Prachatice. „Byl jsem zvolen do technické komise a přímo do sekce soutěží. Technická komise je devítičlenná a já bych měl být v sekci soutěží, kde budu mít na starosti výběr, doškolování a školení rozhodčích v rámci Evropy,“ uvedl David Havlík.

Gasshuku Czech - Richard Růžička a David Havlík (vpravo).Zdroj: Deník/Vladimír KlímaJe to obrovský úspěch, protože je to poprvé, co se do takové funkce dostal někdo z České republiky. „Nominován byl také Richard Růžička, který se zatím ke své nominaci nevyjádřil, uvidíme, jak se to vyvine. Šance zde stále je a bylo by hezké, kdyby Česká republika měla dalšího zástupce v těchto strukturách,“ doplnil David Havlík.

Člen Prachatického klubu je znám nejen jako úspěšný trenér, ale i jako rozhodčí a především organizátor Gasshuku Czech, na které jezdí elitní japonští instruktoři. Je tedy v povědomí i samotných Japonců. „Jsem rád, že jsem se do vedené evropské JKA dostal. O nominaci jsem se dozvěděl o den dříve. Technický ředitel spadá přímo pod vedení světové federace JKA, takže si myslím, že tam došlo k nějakému doporučení. Dlouhodobě známé akce, které pořádáme, nám možná pomohly. Cítím to tak, protože jsme jediná evropská země, která měla navrženy dva kandidáty. Zatím jsem prošel jen já, ale myslím, že je to jen otázka času, kdy se Richard Růžička dostane do funkce,“ doplnil David Havlík.

Karatisté v rámci Gasshuku Czech podpořili Mikulčice

David Havlík při mezinárodním Gichin cupu v Prachaticích.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaMít zástupce v evropském vedení otevírá České republice určitý prostor získat k nám prestižní mezinárodní akce. „Díky zastoupení v těchto strukturách nám bylo nabídnuto, abychom uspořádali evropské Gasshuku. Je to akce obrovského formátu, kde se dělají zkoušky od nejnižších do nejvyšších licencí a jezdí tam top instruktoři. Zvažujeme tuto variantu, ale musíme sehnat vhodný prostor, protože na takovou akci jezdí kolem sedmi set lidí. Je to jen pro černé pásky a jednáme o vhodnosti výběru lokality. Jedná se o akci od roku 2025 či 2026,“ informoval o zajímavé možnosti David Havlík.

Ten se ve velké míře věnuje chodu prachatického klubu, vede tréninky, jezdí se závodníky na všechny tuzemské i mezinárodní závody. Nyní si musí v již tak našlapaném kalendáři najít čas i na úkoly spojené s novou funkcí ve vedení evropského JKA. „Jsou naplánované schůzky a práce spočívá ve vedení databáze rozhodčích, sledování licencí a nominování. Před každým závodem probíhá školení a na základě toho se nominují rozhodčí, aby byla zajištěna kvalita a vyváženost obsazenosti států, aby nedošlo ke střetu zájmů,“ hovořil o náplni nové práce prachatický trenér a pokračoval: „Naši pozici v Evropě jsme si vydobyli tím, že jsme nejúspěšnější stát z posledního šampionátu. Měli jsme osmnáct medailí, z toho šest zlatých. Druzí Němci za námi měli sedm medailí, z toho tři zlaté. Všichni v Evropě nás považují za nejsilnější.“

Gichin cup 2024 karatistů v Prachaticích ovládli reprezentanti Maďarska

Přijetí u starostky Vimperka Jaroslavy Martanové - S mistrem světa Miroslavem Hovorkou.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaSkvělou práci v českém JKA odvádí i domovský Karatedo klub Tsunami Prachatice. Ten sbírá nejenom republikové medaile, ale jeho závodníci se prosazují i v mládežnických reprezentacích. „Nejsme sice nejpočetnějším klubem, ale sbíráme hodně medailí. Jak říká kolega trenér Dušan Říha, je nás málo, ale samí dobří,“ pochválil své svěřence David Havlík a pokračoval: „Je vidět poctivá práce s členskou základnou. V medailové úspěšnosti se dá říci, že na počet závodníků a medailí patříme mezi top tři v republice. Jedeme třeba se třemi závodníky, ale přivezeme čtyři či pět medailí. Například nyní na Grand Prix v Kadani kata team Hovorka – Najman – Appelt vyhrál dorostence a byl druhý v seniorech. Mladí závodníci jsou pak sledovaní v talentované mládeži, což je takový předvoj reprezentace. V reprezentaci máme Lukáše Appelta, Míru Hovorku, Míšu Hovorkovou, v talentované mládeži Patrika Adama, Filipa Matulku, Barču Loudovou a Matyáše Najmana.“

A co by David Havlík doporučil těm, kteří alespoň trochu s karatem koketují? „Karate je vhodný, všestranně rozvíjející sport. Zveme všechny zájemce, aby se přišli na naše tréninky podívat, zatrénovat si s námi a případně se stali členy jednoho z nejúspěšnějších oddílů, který vychovává nejen mistry republiky, ale i mistry světa. Chcete-li se stát šampionem, musíte trénovat se šampiony,“ zve David Havlík na trénink.