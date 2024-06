/FOTOGALERIE/ Na začátku června se konala v Budapešti Velká cena Hungary open karatistů, kde se představili i závodníci oddílu Karatedo klubu Tsunami Prachatice. V mezinárodním závodě se představilo 279 závodníků ze šesti evropských států, a to z České republiky, Maďarska, Srbska, Slovinska, Rumunska a Anglie.

Závodníci Karatedo klubu Tsunami Prachatice si na Hungara open vedli velice dobře. | Foto: Lucie Hovorková

„Závody byly skvělé a konaly se v několika kategoriích. Nejmladší kategorie, New Generation Cup, byla určena pro děti od devíti do jedenácti let a pak následovaly další kategorie podle věku. Náš klub vycestoval s pěticí závodníků, a to Mírou Hovorkou, Lukášem Appeltem, Barčou Loudovou, Patrikem Adamem a Matyášem Najmanem. Já jsem byl pozván jako rozhodčí a zastával jsem pozici area managera, což znamená, že jsem měl na starosti jedno tatami a asistoval hlavnímu rozhodčímu soutěže,“ uvedl k závodům v Maďarsku trenér prachatických karatistů David Havlík.

Všichni závodníci Karatedo klubu Tsunami Prachatice odvedli to, co v nich je. „Jsme ve fázi přípravy na mistrovství světa, které se koná v říjnu v Japonsku. Míra Hovorka vyhrál v kategorii kata jednotlivců ve věkové kategorii 16-17 let téměř o jeden bod. Dále tým ve složení Míra Hovorka, Lukáš Appelt a Matyáš Najman vyhrál kata týmů v kategorii 16-18 let. V kumite byla velmi silná konkurence, protože všichni brali závody jako přípravu na Japonsko. Míra Hovorka získal třetí místo v kumite 16-18 let a tým, jehož byl součástí, také skončil na třetím místě,“ uvedl k medailovým úspěchům trenér Havlík.

OBRAZEM: Matyáš Bařina si i na hodně mokré trati dojel pro výborné třetí místo

I další karatisté odvedli v individuálních závodech solidní práci. „Lukáš Appelt, který bude mít šestnáct let až v listopadu, soutěžil s o tři roky staršími kluky, což bylo v kumite velmi znát. Barča Loudová skončila ve své kategorii kata na čtvrtém místě a probojovala se do finálové čtyřky, kde nestačila na soupeřky, ale její výkon byl excelentní. Matyáš Najman skončil v dospělácké kategorii na pátém místě o jednu desetinku za finálovou čtyřkou. A nakonec dvanáctiletý Patrik Adam, který má oranžový pásek, se dostal do semifinále a skončil osmý,“ doplnil David Havlík k dalším závodníkům.

A s jakými pocity odjížděla jihočeská výprava z Maďarska? „Náš Karatedo klub Tsunami Prachatice úspěšně reprezentoval město Prachatice a Jihočeský kraj a byl nejúspěšnějším českým klubem na závodech. Předvedli jsme svou kvalitu,“ pochválil závodníka David Havlík.

Jindra Škopek si vyjezdil v Písku první a druhé místo v závodech MMČR

V Maďarsku se však nejednalo jen o sportovní výkony, ale probíraly se i záležitosti organizační a vývoje karate JKA v Evropě. „Probíraly se také otázky vzájemné spolupráce mezi východní a západní Evropou v rámci karate, kde existují určité neshody. Východní Evropa podporuje pořádání turnajů v souladu se světovou federací již od devíti let, zatímco západní Evropa preferuje začátek soutěžení od čtrnácti let. Po úspěšném výsledku na posledním šampionátu, kde Česká republika získala dvakrát více medailí než druhé Německo, se nám podařilo dosáhnout konsensu s Rumuny, Maďary, Slovinci a Srby o pořádání European Kodoma JKA Cupu, který by nahradil dřívější dětskou Evropu. Tuto myšlenku by podpořili i Angličané a věřím, že se tento projekt podaří uskutečnit,“ poodkryl David Havlík, o čem se v Budapešti mimo jiných jednalo a doplnil: „Jako trenér a člen technické komise se snažím přesvědčit vedení JKA Evropa, aby následovalo naše kroky a zlepšilo kvalitu závodů. Naše aktivity jsou zaměřeny nejen na sportovní, ale i na sportovně politické pole.“