/FOTOGALERIE/ Kamila Neradová z Vlachovo Březí, krajská tenisová přeborníce Jihočeského kraje v zimní i letní sezoně, se zúčastnila Mistrovství České republiky žen v tenise. Turnaj se konal v Ostravě od 14. do 19. srpna.

Kamila Neradová v akci. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Dobré umíštění Kamily v celostním žebříčku umožnilo start na mistrovství republiky též tenisové naději Vokřínové z Pelhřimova, která s Kamilou prohrála ve finále krajského přeboru v Táboře. Kamila se do Ostravy kvalifikovala přímo.

Ve dvouhře po boji porazila 2:1 na sety osmou nasazenou Kajabovou ze Zbrojovky Vsetín, v dalším kole však prohrála s Markétou Slivovou z Českého Brodu, ač ji na jaře porazila v lize smíšených družstev.

Vše si Kamila vynahradila ve čtyřhře, kde došla až do semifinále. Její spoluhráčkou byla Veronika Nováková z Ostravy. Do semifinále se děvčeta probojovala po vítězství nad dvojicí Prici Terezie /Otrokovice/ - Jelínková Anna /Přecheza Přerov/ 6:4,6:1. V semifinále již měly těžké soupeřky, Kristýnu Tomajkovou z Agrofertu Prostějov a Moravcovou Adélu z Přerova, které byly velké favoritky. Tomajková celé Mistrovství ČR vyhrála ve dvouhře, před tím vyhrála Pardubickou juniorku, která je vstupem do mezinárodního tenisu. V semifinále čtyřhry začala Kamila s Veronikou Novákovou velmi dobře a první set vyhrály 7:5. Ve druhém setu se soupeřky zlepšily a vyhrály 1:6. Ve třetím setu, který se hraje zkrácené body, byl výsledek dlouho na vážkách, až nakonec skončil 7:10 v neprospěch Kamily a její spoluhráčky.

Bronzovou mediali na Mistrovství České republiky v silné konkurenci českých žen je nutno brát jako úspěch Jihočeského tenisu.