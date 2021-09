V osobním životě zakončila studium na prachatickém Gymnáziu a pokračuje dál. „Nyní budu studoval online, takže to nebude tak náročné. Budu dělat Vysokou školu ekonomickou v Českých Budějovicích,“ doplnila k osobním plánům mladá sportovkyně.

Turnaje v Čechách nyní končí, ale Kamila by se ráda podívala i někam ven. „V Česku se končí , uvidím, zda mi vyjde nějaký mezinárodní turnaj. Pokud ne, tak již začne příprava na halovou sezonu,“ doplňuje Kamila.

V soutěžích družstev nastupovala ve druhé lize v barvách TK Strakonice. Ve zkrácené sezoně tým sestoupil do divize, nejvyšší krajské soutěže. Zůstane tedy Kamila ve Strakonicích, nebo bude hrát jinde vyšší soutěž? „Pravděpodobně zůstanu ve Strakonicích a pomohu jim v těžších zápasech. Když bude nějaký snadnější soupeř, tak vyrazím místo soutěže družstev na nějaký turnaj,“ hovoří o plánech do další týmové sezony Kamila Neradová.

Kamila Neradová.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaPro mladou hráčku z Prachaticka tedy poslední úspěch může znamenat pěkný posun v žebříčku. „Nechci odhadovat, jak bych na tom v žebříčku mohla být. Nový vyjde někdy v první polovině října, tak uvidíme. Do žebříčku se počítá pět nejlepších turnajů, loni to bylo osm. Některé silné soupeřky moc nejezdily, takže je mohu přeskočit. Ale raději nespekuluji a nechám se překvapit,“ říká Kamila.

A právě na posledním turnaji v Praze byla konkurence hodně silná. „Porazila jsem tam soupeřku, která již hraje mezinárodní ženské turnaje o peníze. To je pro sebevědomí dobré. Měla jsem šanci i v semifinále, ale do finále se nakonec nedostala,“ doplnila k turnaji v Praze Kamila Neradová.

Devatenáctiletá tenistka Kamila Neradová právě končí venkovní sezonu a pomalu se chystá na tu halovou. V její kariéře je tato sezona nejúspěšnější. Vyhrála dva republikové turnaje žen kategorie B, stala se mezi ženami přebornicí kraje a v polovině září se na turnaji kategorie A v Praze probojovala do semifinále.

