„Tento úspěch přihrál Kamile hodně bodů do celostátního žebříčku,“ doplnil Martin Nerad.

Kamila Neradova z Vlachova Březí dosáhla zatím svého největšího tenisového úspěchu v kategorii žen. Na tenisových dvorcích Konstruktivy Praha se probojovala do semifinále ve dvouhře i čtyřhře. Jednalo se o republikový turnaj nejvyšší kategorie A.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.