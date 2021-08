Na turnaji se představilo téměř třicet hráček a jeho úroveň zvedla účast tenistek z pražských klubů, které braly turnaj jako přípravu před mistrovstvím republiky. To začne se hraje v Ostravě tento týden a začalo ve středu.

Kamila Neradová skončila druhá na republikovém turnaji žen ve Strakonicích.Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

"Do čtvrtfinále Kamila postoupila přes Amélii Essie Drukerovou z Prahy po setech 6:1, 6:2. Do semifinále se probojovala v nervozním zápase s nepěknou atmosférou přes Kateřinu Brožovou z Neridé Praha. Kamila vyhrála v poměru 6:2, 6:3. V semifinále poté vyřadila v napínavém zápase Mariu Kotlíkovou ze Sparty Praha po setech 4:6, 6:3, 6:4," komentoval cestu své dcery až do finále Martin Nerad.

"Jestliže v semifinále Kamila dobře zvládla ve vyrovnaném zápase koncovku, tak to se jí nepovedlo ve finále proti zkušenější a první nasazené Denise Pospíšilové z Neridé Praha. Je to hráčka s mezinárodními zkušenostmi. Výsledek svědčí o vyrovnaném průběhu, kdy Kamila byla kousek od celkového vítězství. Pospíšilové podlehla 4:6, 6:1, 5:7.Bohužel nedotáhla třetí sadu ze stavu 4:2 do úspěšného konce. Doufejme, že ji vydrží forma i na mistrovství republiky, kam se kvalifikovala jako jihočeská krajská přebornice," doplnil Martin Nerad.