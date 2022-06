FOTBAL – Finále poháru OFS v Táboře: Malšice – Myslkovice (18 hř. Kvapil.).

MOTORISMUS – 16. roční Radouňské rallye – Memoriál Fr. Michálka (18.30, start Nová Včelnice – Světce, Okrouhlá Radouň, Strmilov, Blažejov).

Sobota

CYKLISTKA – Mistrovství Česka a mistrovství Slovenska na silnici: hromadný závod v Mladé Vožici (9 juniorky a ženy na 98,6 km, 13 junioři na 118,3 km).

FOTBAL – Oslavy 100. výročí klubu na Hluboké (10 mládež, 15:30 Hluboká – Dynamo staré gardy, 17 Hluboká – XI. osobností), 100 let v Netolicích: (11 přípravky, 12:30 Netolice komb. – SG Netolice, 16:30 Netolice A – Výběr Slávy Rožbouda, mj. Lafata, Pecka, Benát, Křížek, Leština), 50 let v Semicích (11:30 Semice – Písek ml. žáci, 14 SG Semice – Hradiště ženy, 15:45 Semice A – Výběr nejlepších), 66. ročník Hynkova memoriálu starých gard v Č. Budějovicích (13:15 Slavia ČB – Akra, 14:45 Kaplice – Jankov, 16:45), o třetí místo, 18:15 finále), 100 let kopané v Chlumu u Třeboně (14 zápasy mládeže, současných i bývalých hráčů), 100 let fotbalu a 75 let TJ Sokol Slavonice (11 zápasy přípravky a žáků Slavonice – Dačice, 13 Barakos – Výběr Slavonic, 15 Slavonice – Internacionálové ČR), 100 let fotbalu ve Veselí (8 turnaj st. žáků, hlavní oslavy 30. července), Klubové léto v Mladém (16 děti, 17:15 bývalí i současní hráči), Exhibice: Nemanice – hokejisté Motoru ČB (15). Liga ml. žáci (dohrávka): Dynamo ČB – Bohemians (10 hř. SKP).

TRIATLON – 38. ročník závodu Sportovec Podkletí (11 koupaliště v Holubově, 700 m plavání, 25 km kolo, 6 km běh).

GOLF – Třeboňský pohár: 26. ročník nejstaršího turnaje v Jižních Čechách (10, hřiště Bechyně, pouze pro pozvané hráče).

ATLETIKA – 6. ročník Jindřichohradeckého půlmaratonu (17 park pod gymnáziem V. Nováka hl. závod 21 km, 16 rodinný běh 2 km).

MOTORISMUS – Mistrovství Evropy a mistrovství republiky juniorů v motokrosu v Kaplici (Blanská kotlina, 8 trénink, 10:10 kvalifikace), 16. roční Radouňské rallye – Memoriál Fr. Michálka (9 start Okrouhlá Radouň – Starý Bozděchov, Světce, Člunek, Dobrá Voda).

JACHTING – Pohár ČR tř. RS na Lipně (10 Jestřábí Černá v Pošumaví, pokr. v neděli).

Neděle

CYKLISTKA – Mistrovství Česka a mistrovství Slovenska na silnici: hromadný závod v Mladé Vožici (10:30 do 23 let a muži Elite na 197,2 km).

MOTORISMUS – Mistrovství Evropy a mistrovství republiky juniorů v motokrosu v Kaplici (10:30 Blanská kotlina, 9 trénink).

ATLETIKA – 27. ročník Běhu tolerance v Písku (11:30 městský stadion muži, veteráni, ženy 7,1 km, muži +70 let, junioři a dorost 3,5 km, 10 děti 100 až 800 m), 7. ročník Boreckého lesního běhu v Plané nad Luž. (15 zámecký park 9,5 a 6 km, 14 děti 700 m).