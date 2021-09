Hokej

Extraliga junioři: Motor ČB – K. Vary (17).

Motorismus

South Bohemia Classic, setinová rallye – I. etapa (start v 16.30 v Č. Budějovicích na nám. Přemysla Otakara II., cíl ve 20 v Č. Krumlově na nám. Svornosti).

Sobota

Hokej

Extraliga junioři: Motor ČB – Plzeň (13)

Extraliga dorostu: Motor ČB – Tábor (16.45).

Házená

II. liga ženy: Loko ČB – Ústí nad Labem (15)

II. liga starší dorostenky: Třeboň – Bohumín (12)

I. liga mladší dorostenky: Strakonice – Kunovice (13).

Cyklistika

Okolo jižních Čech: 3. etapa Protivín – Studená (start 12)

Motorismus

South Bohemia Classic, setinová rallye – II. etapa (start v 8 v Dolní Vltavici, cíl v 16.10 tamtéž).

Triatlon

6. ročník závodu Chalupářský trojpohodář (11 kemp rybníka Zvůle u Kunžaku, 600 m plavání, 23 km kolo, 5 km běh).

O pohár starosty města Prachatice (9, plavecký bazén, 250 m plavání, 5,5 km kolo, 1,7 km běh)-

Atletika

Závod Běhej lesy v Boleticích (11 Olšina 43 km, 16 děti 0,5 a 1 km, 18 Volta Run, 19 běh 20 km, 19.15 na 13 km). Vltava Run na Zadově ( štafetový běh na 360 km, start za rozbřesku, lyžařský stadion na Churáňově).

Vodní slalom

Mistrovství ČR družstev dorostu v Č. Budějovicích (9 České Vrbné).

Neděle

Hokej

Extraliga: Motor ČB – Kladno (17)

Liga junioři: Písek – Havl. Brod (14).

Házená

I. liga ženy: J. Hradec – Velké Meziříčí (18)

II. liga ženy: Písek B – Astra Praha (17)

Liga starší dorostenky: Písek – Most (13), J. Hradec – Slavia Praha (16)

Liga mladší dorostenky: Písek – Most (11), J. Hradec – Slavia Praha (14)

II. liga mladší dorostenky: Písek B – Most B (15).

Ragby

II. liga muži: RC ČB – společenství Plzeň, Rakovník a Kralupy n. Vlt. (14 Na Sádkách).

Cyklistika

Okolo jižních Čech: 4. Etapa České Velenice – J. Hradec (start 11)

27. ročník časovky do vrchu z Č. Krumlova na Kleť (11.00 za přejezdem nádraží, trasa 11 km).

Vodní slalom

Mistrovství MČR družstev dorostu v Č. Budějovicích (9.15 Č. Vrbné).