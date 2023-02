„Uvidíme tuzemskou elitu od dorostu po dospělé, medailisty z mistrovství světa, Evropy i České republiky, takže konkurence bude značná,“ podotkl místopředseda VK Vajgar Radim Staněk.

Na trenažér usednou i odchovankyně jindřichohradeckého klubu Kristýna Neuhortová s Michaelou Pospíšilovou, které už působí v elitních klubech, v roli reprezentačních trenérů se na rodnou hroudu vrátí i Jan Navrátil a Josef Lukš. Z domácích veslařů má největší naději na úspěch junior Jakub Holický a ambice bude mít i jeho vrstevník Radek Winkler.

Na ploše velké sportovní haly bude k dispozici 20 veslařských trenažérů, další pak v té menší, která bude sloužit k rozhýbání závodníků před startem a poté i k vyježdění po akci. „Jsou to neskutečné výkony, které závodníci za šest, osm minut předvádějí a co ze sebe vydají, takže jsou v laktátu a musí se potom taky nějak dostat do normálu a vyjezdit se z toho,“ upřesnil místopředseda VK Vajgar

Na organizaci se bude podílet stovka dobrovolníků především z řad pořádajícího klubu. „Dá se říct, že kdo může, ten přiloží ruce k dílu. Od žáků přes další členy oddílu, příznivce, rodiče. Může tu být až sedm stovek závodníků a další jako trenéři a doprovod, tak to nebude úplně snadné. A třeba po každém závodníkovi se musí trenažér otřít, vyčistit a zkontrolovat,“ zmínil Radim Staněk, jehož těší, že Český veslařský svaz právě jindřichohradecký klub vybral za pořadatele.

„Jako uchazeči jsme nebyli sami, ale bylo jasné, že po loňské Olomouci padne volba na nějaký klub z Čech. Jsme rádi, je to prestižní záležitost,“ zdůraznil.

Mistrovství republiky na veslařském trenažéru je zároveň závěrečným čtvrtým dílem Českého poháru, takže na konci dne dojde i k vyhlášení výsledků celého seriálu. Tato sportovní disciplína má i svůj evropský a světový šampionát, ale původně sloužila k přípravě závodníků v zimním období, kdy nemohou ven na vodu.