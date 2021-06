V Highlanders aréně přivítal v rámci Extraligy soupeře z HBC Plzeň. Po velmi dobrém výkonu si Prachatičtí připsali na konto tři body za vítězství 4:0. Branky stříleli Fiala, Šilhan, Zelenka a Jan Štěpánek.

„Je dobře, že jsme si konečně mohli zahrát mistrovské utkání. Nějaký čas již trénujeme ale zápas nic nenahradí,“ začal spokojeně hodnocení utkání jeden z prachatických trenérů Pavel Valenta a pokračoval: „Výkon měl samozřejmě k ideálu ještě hodně daleko, zejména v první třetině, ale utkání jsme zvládli, zvítězili, takže spokojenost. Tři body se počítají.“

Po tak dlouhé pauze je důležité především to, že měli všichni chuť do hokejbalu. Ale přeci, vyzdvihl by někoho z hráčů trenér? „Velkou pochvalu zaslouží gólman Filip Stankaj, který je u nás na střídavý start z Českých Budějovic. Jinak si kluci odehráli svůj standard. Určitě překvapili hráči, kteří jsou ještě dorosteneckého věku a nyní již naskočili v juniorském týmu,“ doplnil k utkání trenér Valenta.