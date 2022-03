Od začátku utkání byli hosté o něco aktivnější a brzy si vynutili přesilovou hru. Chvíli hráli dokonce v pěti proti třem. Dostali se také do vedení a dál bušili na vrata domácí brany. Prachatičtí šli v první třetině ještě dvakrát do čtyř, což znamená že více než polovinu času strávili v oslabení. To je také stálo hodně sil do další části zápasu.