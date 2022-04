Postavení v tabulce extraligové nadstavby hrálo do karet hostům. V Highlanders aréně na ně však domácí Horalové vletěli a nedali jim ani na chvíli vydechnout. Jejich akvita (počet střel na bránu v utkání 38:23) přinesla ovoce v 11. minutě, kdy šli domácí střelou od modré do vedení. Vteřinu před koncem první třetiny se však podařilo hostům protlačit míček do sítě a vyrovnat.