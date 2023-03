Branky: 7:53 Ferfecki (Zámečník, Houška, 9:21 Grepl (Hroch, Zámečník), 21:49 Ilušák (Mikšovský, Zámečník), 32:22 Ferfecki (Matějka, Houška), 35:59 Houška (Hroch, Ilušák), 44:00 Ilušák (Hroch, Mikšovský). Vyloučení: 2:2. Využití přesilovek: 1:0. Oslabení: 1:0. Střely na branku: 39:21.

Po zimní přestávce odstartovala hokejbalová extraliga juniorů. Hráči měli evidentně po hře hlad, o čemž svědčí i počet střel na branku. Utkání začali lépe hráči Hostivaře, kteří šli do dvoubrankového vedení. Horalové se vrátili zpět na dostřel pět sekund před první přestávkou.

Druhá třetina naznačovala, že by to mohl být otevřený boj až do konce. Domácí sice odskočili znovu o dvě branky, ale Prachatičtí opět v závěru třetiny snižovali. Na gól domácích ve třetí minutě závěrečné periody však již nedokázali odpovědět. Navíc Hostivař přidala pátou branku v oslabení a bylo rozhodnuto. Domácí pečetili výhru minutu před koncem utkání při přesilové hře.

Horalové tak nezačali nadstavbu příliš šťastně, porážku však mohou napravit hned v sobotu 4. března, kdy od 12.30 hodin hostí v Highlanders aréně Rakovník.