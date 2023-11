/FOTOGALERIE, VIDEO/ Judisté Tatranu Prachatice pořádali v sobotu 18. listopadu druhé kolo skupiny o záchranu v dorostenecké lize. Domácím záchrana utekla, o ligu tak znovu zabojují v kvalifikaci.

Extraliga dorostu v Prachaticích -3. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Do Prachatic nedorazili judisté z Čáslavi a zbylých pět týmů bojovalo systémem každý s každým. Prachatičtí nejprve narazili na silný Havířov, kterému podlehli 2:6. Body domácích získali Lukáš Klásek a Martin Culek. Druhý duel proti České Třebové začali domácí dobře a zásluhou Kláska vedli 1:0. Pak však přišly tři porážky v řadě, Šimon Melka snižoval na 2:3, ale v následujícím utkání hosté rozhodli ziskem čtvrtého bodu (jednu váhu neobsadily oba týmy). Výhra Š. Kalužíka tak znamenala jen kosmetickou úpravu skóre na 3:4.

Třetím soupeřem byl Energy judo team, který přijel do Prachatic ve výborné formě. Domácí získali bod díky J. Trpkovi a podlehli soupeři 1:7. Rozhodující duel přišel proti Litoměřicím. Do vedení dostal Tatran opět Klásek. Pak přišly tři body pro soupeře a skóre se pak znovu otočilo díky bodům M. Culka, Š. Melky a D. Křesťana. Domácí vedli 4:3, ale soupeř dokázal srovnat. Tatran nakonec za stavu 4:4 vyhrál na pomocné body.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Turnaj v Prachaticích vyhrál Havířov (10) před Energy judo teamem (8), Litoměřicemi, Prachaticemi a Českou Třebovou (4).

A co výsledky z Prachatic znamenají pro konečné pořadí v soutěži? Vítězem skupiny je Judo Club Havířov s 19 body (65 vyhraných individuálních zápasů). Druhý skončil Energy judo team 16 (57), třetí Sport Judo Litoměřice 10 (37), čtvrtý Judo Česká Třebová 9 (39), pátý Tatran Prachatice 6 (30) a na šestém místě zůstala ZŠ Sadová Čáslav 0 (6). "Pro nás to znamená, že jdeme do kvalifikace o Dorosteneckou ligu pro rok 2024," doplnil k výsledkům Václav Tomášek z prachatického klubu.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

A kteří závodníci prachatický klub v této sezoně reprezentovali? Ve váze -50 kg Klásek Lukáš z Blatné, -60 kg Nevšímal Šimon z Prachatic, Melnyk Daniel z Kaplice, -66 kg Žemlička David z Týna nad Vltavou, Trpka Jan z Prachatic, -73 kg Šiffner Jakub z Prachatic, Culek Martin z Kaplice, -81 kg Melka Šimon z Týna nad Vltavou, -90 kg Křesťan Dominik z Budějovic, Kalužík Štěpán z Blatné, +90 kg Funda Václav z Prachatic.