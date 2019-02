Dačice /FOTOGALERIE/ – Závodnice oddílu juda TJ Tatran Prachatice se zúčastnily pod vedením trenéra Josefa Puše Velké ceny Dačic koťat a mláďat a 36. ročníku Velké ceny ženských složek od mladších žákyň po dorostenky ve věkových a váhových kategorií dle soutěžního řádu Českého svazu juda. Je to nejstarší Velká cena ženských složek a zúčastňují se jí závodnice z celé České republiky v silné konkurenci.

Čtyři děvčata prachatického oddílu si vedla nad očekávání velmi dobře, za celý turnaj prohrála pouze jedno utkání a dosáhla následujících výsledků.

V kategorii U11 mláďat ve váze do 33 kg obsadila Lucka Dejmková 2. místo a vybojovala tak stříbrnou medaili. Prohrála pouze utkání o první místo, a to ještě s chlapcem ze Zlína. Ostatní zápasy vyhrála suverénním výkonem před časovým limitem na ippon.

V kategorii U15 starší žákyně ve váze do 52 kg vyhrála Eliška Petrášková všechny zápasy a vybojovala tak pohár ve své kategorii. Po zisku stříbrné medaile na Přeboru České republiky starších žákyň v loňském roce podstatně změnila svůj tréninkový režim a konečně se tato změna začíná pozitivně projevovat.

V kategorii U18 dorostenky ve váze do 57 kg Ivana Dudlová a ve váze do 70 kg Ivana Horáková shodně prošly turnajem bez porážky a vybojovaly každá ve své kategorii pohár. Ivana Dudlová konečně protrhla smůlu finálových bojů, kdy na dvou turnajích v Rakousku prohrála vždy pouze finálové utkání a vybojovala na nich stříbrnou medaili. V Dačicích, i když prohrávala finálové utkání na wazari, což je druhé nejvyšší ohodnocení, dokázala zkoncentrovat své síly a porazila svoji soupeřku na ippon a zvítězila tak před časovým limitem. Ivana Horáková zvítězila suverénně výkonem, který ji řadí do pozice největší adeptky prachatického oddílu juda na zisk medaile v letošním Přeboru České republiky dorostenek.

„Čtyři závodnice a z toho tři zlaté a jedna stříbrná medaile na jednom turnaji, co víc si může trenér přát. Je to jistě opět jedno z nejlepších umístění našich závodnic na tomto turnaji. Nejvíce si však cením toho, jakým způsobem to děvčata dokázala. Minimálně devadesát procent zápasů vyhrála před časovým limitem a takovým takticko technickým pojetím, které si zaslouží jen pochvalu. Prohrávat finálové utkání na wazari a dokázat zkoncentrovat své psychické a fyzické síly, abych vyhrál na ippon před časovým limitem, to už není jen náhoda, ale určitá vyspělost, zvlášť když je prokázána na třech po sobě jdoucích turnajích. Změnili jsme koncepci tréninkového procesu, kdy jsme větší důraz začali klást na technickou přípravu závodníků a věřím i doufám spolu s ostatními trenéry oddílu, že jsme se dali tou nejlepší cestou," zhodnotil turnaj v Dačicích trenér.

Jan Kolda