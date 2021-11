V roce 2020 absolvoval minimum závodů a nebýt zařazení v reprezentačním výběru, prakticky by se ani nepopral. Takto absolvoval alespoň různá soustředění a s různými omezeními i několik turnajů. V roce letošním to bylo podobné.

David Strouhal se stal vicemistrem ČR dorostu ve váze do 73 kilogramů.Zdroj: Miroslav Petřík, czechjudo.cz„Přes covid jsem měl víceméně pouze individuální přípravu.Vzhledem k tomu, že jsme se většinu času ani nemohli scházet a neměl jsem s kým trénovat, tak to bylo jen na mně. Bylo to o fyzické přípravě, protože z techniky se prakticky nic nacvičit nedalo. Chodil jsem běhat, na kolo, přes zimu na běžky. Alespoň jednou za dva dny sem se snažil dělat něco fyzicky náročného, abych se udržoval,“ vrátil se David Strouhal k období, kdy se nuceně musel věnovat těm méně oblíbeným prvkům přípravy.

Zdroj: tvcom.cz

Po pozvolném uvolňování restrikcí přeci jenom přišla doba, kdy se mohlo alespoň trénovat společně. „Já byl letos mezi prvními, kdo mohl začít trénovat. Začínal jsem s klukama v Plzni, kde studuji a trénuji. Zpočátku jsem tam dojížděl. Trénoval jsem s juniory, což mně pomohlo se připravit na závody v Portugalsku. Ty se mi povedly a vybojoval jsem tam druhé místo. To se mi povedl skvělý turnaj. Ale Portugalsko bylo vrcholem mezinárodní covidové sezony, protože žádné jiné závody již nebyly,“ vrátil ze k první polovině roku 2021 David Strouhal a doplnil: „Letošní sezona pro mě byla zklamáním. Byly zrušeny prakticky všechny závody a nedalo se vlastně ani moc trénovat. Nemohl jsem se judu věnovat tak, jak bych chtěl. Letos jsem měl být v dorostenecké kategorii nejstarší a mohl sklízet úspěchy, tak jsem si užil až listopadový republikový šampionát, na kterém jsem vybojoval stříbrnou medaili.“

Nyní již má David po sezoně, ale s tréninkem nekončí. „Dostal jsem již od trenéra juniorské reprezentace pozvánku do Teplic na mezinárodní soustředění. To již bude příprava na další sezonu v juniorské reprezentaci. Věřím, že se již další rok povede lépe a bude možné absolvovat více soustředění a závodů. Chci na sobě zapracovat, aby se mi i v juniorech dařilo alespoň tak, jako na dorostenecké republice.“