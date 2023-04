/FOTOGALERIE/ Již jen pár týdnů chybí do startu jubilejní 50. Rallye Český Krumlov, která o víkendu 19. a 20. května 2023 přivítá celou domácí špičku posádek soudobých i historických vozů, soutěž je tradiční součástí jejich národních šampionátů.

Slavnostní start Rallye Český Krumlov 2021. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Už teď je ale zřejmé, že v letošním květnu bude účast na jihu Čech ještě mnohem pestřejší, očekává se totiž i nadprůměrná účast zahraničních hostů. A nejde jen o to, že soutěž je zapsána také do kalendáře mezinárodní FIA European Rally Trophy či do přeshraničního INOTECH electronic Regional Rallye Cupu. Velmi atraktivní bude letos i Rallye Legendy Show, která oslaví v Krumlově už svůj patnáctý ročník a v začátcích (tedy v roce 2007) tuto disciplínu de facto do Čech přivedla.

Slavnostní start Rallye Český Krumlov 2021.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová„Chceme letos navázat na tradici zejména prvních ročníků tohoto klání, kdy k nám přijížděly opravdu velmi zajímavé posádky z Itálie i jiných koutů Evropy s atraktivní technikou,“ říká k tomu hlavní pořadatel soutěže Pavel Kacerovský a vysvětluje dále: „Bohužel podobně jako leckde jinde se v minulých letech postupně začala projevovat různá omezení a úsporná opatření a ty nejlegendárnější vozy se i z našeho podniku vytrácely. Letos jsme se ale rozhodli při příležitosti jubilejního 50. ročníku na tradici navázat a přilákat co možná nejatraktivnější startovní pole tak, aby si diváci přišli na své. Máme nahlášeny či přislíbeny opravdu zajímavé vozy a atraktivní posádky, a tak je dokonce teoreticky možné, že si po uzávěrce budeme vybírat a na všechny se nedostane – kapacita tratě je přece jen omezená."

Slavnostní start Rallye Český Krumlov 2021.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová"Už v tuto chvíli je zapsán například Ital Tordi se silnou Lancií Delta Integrale, jeho krajanů se k nám ale chystá víc. Přijedou také členové známého německého klubu Slowly Sideways s opely, mercedesy či třeba s replikou Toyoty Celica TA 22, se kterou v roce 1975 Ove Anderson s Arne Hertzem absolvovali britskou RAC Rally. Na startu nebude chybět ani domácí Michal Pavlík se Saabem 96, bývalým sportovním nářadím slavného Stiga Blomqvista. Na své úspěšné krumlovské účinkování v ročníku 2011 bude chtít vzpomenout rovněž populární světoběžník z Finska Jari Hämälainen, který tehdy trápil celou špičku českého historického mistráku a i tentokrát bude se svým Mercedesem-Benz 190E bojovat o desetinky sekund v rámci hlavního startovního pole. Samozřejmě se moc těšíme i na domácí posádky, které už se nám také hlásí v hojném počtu, mnohé z nich dokážou i se svými slabšími vozy udělat na trati větší šou než zahraniční hosté,“ usmívá se Kacerovský.

Dodejme ještě, že termín první uzávěrky přihlášky už pomalu klepe na dveře, pro Rallye Legendy Show je stanoven na 24. duben a identické datum platí i pro závodníky, kteří budou chtít využít možnosti sníženého vkladu při přihlášce do ´ostrého´ klání jubilejní 50. Rallye Český Krumlov.

Autor: Karel Špaček