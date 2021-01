„Přesný datum si už nepamatuji, ale někdy na začátku osmdesátých let jsem se začal starat o okresní soutěže v okrese Prachatice. Do té doby to měl v náplni práce jeden ze zaměstnanců bývalého OV ČSTV,“ vrátil se na začátek své sekretářské činnosti Josef Brak a popsal, jak se tehdy sbíraly výsledky a informovala veřejnost: „Nebylo to zpočátku nic složitého, měli jsme v okrese deset až dvanáct družstev v jedné skupině. Zápisy o utkání se zasílaly poštou nebo předávaly osobně, pochopitelně někdy i s patřičným zpožděním. Často se stávalo, že se dodání zápisu u zapomnětlivců muselo i urgovat. Aktuální tabulka soutěže s výsledky bývala zveřejňována přibližně dvakrát měsíčně v Hraničáři, což byl tenkrát okresní týdeník. Zhruba jedenkrát za měsíc byly vydávaly oficiální zprávy svazu stolního tenisu s aktuální tabulkou a schválením výsledků. Ty se na OV ČSTV množily na cyklostilu a rozesílaly poštou. Když začal vycházet Prachatický deník, jednou týdně se do redakce zasílaly výsledky a tabulka faxem, to už byl velký pokrok. V Deníku, v pondělním vydání, si zájemci zvykli na čerstvý příděl informací z okresního stolního tenisu.“

Vývoj se ale zastavit nedá, což se potvrdilo i ve stolním tenise. Nyní si již na informační systém STIS zvykl každý hráč i fanoušek stolního tenisu. „S rozvojem internetu pak přišla i Česká asociace stolního tenisu od sezony 2011/12 se svým informačním systémem (STIS). V každém družstvu je jmenován takzvaný správce, který má do systému přístup. Prakticky ihned po utkání, po schválení zápisu o utkání, se nám daří mít aktuální všechny potřebné údaje, to znamená tabulky, úspěšnost jednotlivých hráčů a podobně. A vývoj jde stále dopředu. V krajských soutěžích je již možno vyplňovat zápis o utkání on-line, takže po přihlášení do systému lze sledovat utkání i na dálku. V regionálních soutěžích bude asi ještě nějaký čas na překážku kvalita připojení eventuálně vybavení notebooky, ale kdo ví, jakým směrem se to bude v budoucnosti ubírat,“ pochvaluje si vývoj tohoto sportu i po této stránce Josef Brak.

Stolní tenis sám o sobě je jedním z nejpopulárnějších sportů v České republice. To potvrzují i čísla z Prachaticka. Postupně se počet týmů rozrostl tak, že se již několik sezon hraje ve třech výkonnostních soutěžích. „Co se našeho bývalého okresu týče, stával se postupně stolní tenis populárnějším a populárnějším. V regionálních soutěžích tak od roku 2015 startuje pravidelně osmadvacet až třicet družstev ve třech výkonnostně rozdělených skupinách. V rámci kraje nás to řadí na třetí místo jak v počtu registrovaných členů, těch máme 250, tak i v počtu oddílů stolního tenisu, těch je momentálně sedmnáct. Před námi jsou jen mnohem lidnatější okresy České Budějovice a Jindřichův Hradec,“ vybral dnes již bývalý sekretář svazu čísla, která potvrzují zájem o stolní tenis na Prachaticku.

Tak jako v jiných sportech či dalších zájmových činnostech je to vždy o tahounech, bez kterých by to nešlo. Zákonitě tedy dochází na obměnu okresní mapy, kde se stolní tenis hraje. A to se týká i činnosti s mládeží. „Je pravdou, že vždy se musí najít několik nadšenců, kteří to všechno táhnou. V poslední době se dala například dohromady parta ve Strunkovicích nad Blanicí nebo ve Zdíkově a stolnímu tenisu se tam teď daří. Je to zkrátka život, dříve se hrávalo například v Chrobolech, Masákově Lhotě, Horní Vltavici, Vlachově Březí či ve Ktiši. Ktiš, to vůbec bývala bašta stolního tenisu. V poslední době se tam snad začíná opatrně dařit práce s dětmi, tak uvidíme, jak to dopadne. S mládeží se dlouhodobě a úspěšně pracuje především v Libínu Prachatice a Sokolu Lhenice. V poslední době se přidávají i oddíly z Vimperka, Volar, Netolic a Zdíkova. Zdá se tedy, že o budoucnost našeho oblíbeného sportu na Prachaticku nemusíme mít strach,“ věří Josef Brak.

Stolní tenisté na Prachaticku však nehrají jen dlouhodobé soutěže, ale daří se i turnajům v různých formách. „K popularizaci našeho sportu přispívají i tradiční turnaje. Ať jde o populární Zlatou vánočku ve Vimperku či Jarní pohár Mostových jeřábů, na kterém bývá tradičně velká účast neregistrovaných hráčů. Turnaje pořádají pravidelně také v Malovicích či Netolicích. Pro neregistrované se pořádají turnaje i na dalších místech,“ připomněl Josef Brak další aktivity kolem stolního tenisu, které si na svá bedra berou jednotlivé oddíly.

Velkým předělem ve stolním tenise především v Prachaticích bylo na konci osmdesátých let minulého století vybudování herny, ve které jsou nastálo postaveny čtyři stoly. „To se podařilo všem prachatickým hráčům po vydatném brigádničení. Vznikla z bývalého zařízení staveniště plaveckého bazénu. Do té doby se hrávalo v tělocvičnách gymnázia, pedagogické školy, školy na Vodňance a například i na půdě bývalého Střediska geodézie. Tam se vzhledem k menším rozměrům herny soupeřům moc dobře nehrálo, což jsme tenkrát jako družstvo hrající okresní soutěže pod hlavičkou Geodézie Prachatice dokázali i dobře využít,“ vrátil se trochu do historie Josef Brak a doplnil: „V souvislosti s hernou a rozvojem stolního tenisu na Prachaticku bych mohl vzpomenout na jména mnoha obětavců. Nechci jmenovat, abych na někoho nezapomněl, ale zmínit musím alespoň pana Jana Bauera nejstaršího, který byl i na začátku kariéry mnoha hráčů, kteří to dotáhli hodně daleko.“

Jako každého sportovce i Josefa Braka mrzí současná situace, kdy si z důvodu epidemických nařízení nelze jít ani zahrát jen tak bez zápasů. „Nyní, tak jako do všech oblastí našeho života, tak i do soutěží stolního tenisu zasáhla nepříznivá epidemiologická situace. Soutěže loňské sezony byly ukončeny předčasně začátkem března 2020, čtyři kola před předpokládaným koncem. Na začátku října 2020 byly po odehrání dvou neúplných kol přerušeny i soutěže nové sezony. Přejeme si tedy všichni, abychom se co nejdříve znovu setkali nad zelenými stoly,“ dodává.