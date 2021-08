Závodník z Boršova holdoval cyklotrialu opravdu dlouho. „Jezdil jsem ho nějakých dvacet let. Ale tato disciplína se dostává až do takových extrémů, že už jsem to prostě nezvládal fyzicky. Ostatní kluci se posouvali strašně vysoko, takže jsem s tím doslova praštil,“ usměje se. „Se sportem jsem ale končit nechtěl, a přestože jsem říkával, že se k motorce asi nikdy neuchýlím, tak k tomu nakonec došlo.“

Svou éru v motocyklových šlapačkách začínal na motocyklu s elektrickým pohonem. „To je pět let zpátky. Trošku jsem ho vylepšil a rok jsem na něm jezdil. Zalíbilo se mi to natolik, že jsem ho prodal a koupil klasickou benzinovou motorku, abych stačil soupeřům. Do trialu jsem se pustil s plnou vervou a jezdím už čtvrtou sezonu. Jenom tu loňskou covidovou jsem vynechal,“ vypráví.

V domácím šampionátu startuje Bigas ve třetí nejsilnější výkonnostní kategorii TR3. „Rozhodně se nejedná o hobby kategorii. Spíše se blíží nahoru dvěma mistrovským třídám,“ popisuje systém českého mistrovství.

Na úvodním závodě v Březové u Sokolova byl první den čtvrtý. Druhý musel kvůli pracovním povinnostem ve své firmě na výrobu elektrokoloběžek vynechat.

Na druhém podniku mistrovství republiky v Bochově u Karlových Varů obsadil v sobotu pátou příčku. „Nasekal jsem spoustu až amatérských a zbytečných chyb. V neděli mi to ale sedlo a vyhrál jsem s devítibodovým náskokem. To bylo fakt super a byl to krásný pocit,“ rozzáří se při vzpomínce na svůj dosud největší úspěch.

Velice dobře si vedl v Bochově také další českobudějovický závodník Martin Majer, jenž bral po oba dny medailovou třetí pozici.

Závodu v Bochově přitom vůbec nepřálo počasí. „Pršelo a brodili jsme se po kolena v bahně. Kameny klouzaly, bylo to dost šílené. Ale na druhou stranu to bylo pro všechny stejné a ukázalo se, jak do trénuje na mokru, protože do toho se nikomu moc nechce,“ zdůrazní Bigas.

Mistrovství republiky letos čítá pět dvoudenních závodů. Třetí podnik bude hostit o tomto víkendu další západočeská lokalita Kyselka, čtvrtý se pak uskuteční 4.-5. září na jihu Čech v Nihošovicích. „Na motorce jsem začal dost pozdě a pořád si říkám, že jezdím jenom pro zábavu. Ale jakmile už jsem na závodech, tak jsem maximálně motivovaný. Pořád chci jezdit hlavně pro zábavu, ale už tam musí být také špetka profesionality. Časem bych se chtěl třeba do vyšší kategorie TR2. To je takový můj dlouhodobý cíl,“ svěřil se.

Trénovat jezdí Bigas nejčastěji právě do Nihošovic. „Bývalý motokrosař Honza Mrázek tam vybudoval neskutečný trialový park, který neustále vylepšuje. Ale také v Budějovicích jsme si vytvořili vlastní tréninkový areál vedle Budějovického Budvaru. Je to hektarový prostor plný betonu, kamenů, pneumatik a dřevěných sekcí. Plus trénujeme ještě vedle Meteoru a také výjezdy na Hluboké,“ přibližuje své tréninkové možnosti na jihu Čech.