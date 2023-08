/FOTOGALERIE/ Ani v létě nezahálejí šipkaři z Prachaticka. Představili se na kvalitně obsazeném turnaji ve Vodňanech a přivezli skvělé výsledky.

Jiří Švancar (na snímku při LOK LOK Cupu ve světle modrém) vyhrál silně obsazený turnaj ve Vodňanech. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Na 12. ročník Letního turnaje do Vodňan vyrazili šipkaři druholigového jihočeského týmu Kozlíků Prachatice ve složení Jiří Švancar, Jaroslav Jiráň, Martin Sluka a Filip Záhorka. S nimi vyrazil i Zdeněk Mráz z prvoligovho DC 90210 Prachatice. Turnaj skončil velkým úspěchem Jiřího Švancara, který celé klání vyhrál.

Vodňanské turnaje jsou vyhlášené a o jejich oblibě svědčí i to, že se tentokrát představilo 72 hráčů, pro které byly připraveny zajímavé ceny. "Turnaj ve Vodňanech beru jako svůj největší šipkařský úspěch, kdy jsem dokázal celý turnaj vyhrát. Konkurence byla velká, asi největší v historii. I domácí hovořili o tom, že 72 hráčů je rekord. A možná mě přineslo i trochu štěstí, že jsem se do turnaje zapsal úplně jako poslední. Možná je hloupost si to myslet, ale pro svou psychiku si to můžu pokládat za jeden z malých faktorů, které výhru ovlivnily," hodnotil s úsměvem své vítězství Jiří Švancar.

V takovém početném poli je však cesta za titulem hodně dlouhá. "Cesta pavoukem šla ze začátku relativně dobře, až jsem se divil a říkal si, že mám kliku, protože i když se mi moc herně nedařilo, tak mým soupeřům také ne. Ale ve všech zápasech mě podržely koncovky a poté rozhodující double. Pak jsem ale dostal za soupeře parťáka z týmu Filipa Záhorku, se kterým jsem začínal svou šipkařskou kariéru. Vždy jsme ale hráli jen proti sobě a až letošní rok nás cesty svedly do jednoho týmu a teď spolu hrajeme softy i steely. Věděl jsem, koho mám za soupeře a i jakou má současnou formu. Zápas to byl zajímavý a Filip mě bez nějakých potíží porazil 2:0 a poslal mě na druhou stranu pavouka," hovořil o cestě soutěží Jiří.

Po porážce s kolegou z týmu musel do kola poražených a již si nemohl dovolit zaváhání. "Následně jsem se musel utkat s matadorem jihočeských šipek Zdeňkem Mrázem. Jméno, které u mnoha hráčů není zrovna oblíbeno, jelikož Zdeněk v poslední době hraje úžasné šipky a je velmi složité se s ním dlouhodobě měřit. Ve většině svých zápasů dominuje a pokud ne od úplného začátku, tak to svými zkušenostmi z velkých republikových zápasů dokáže většinou strhnout na svoji stranu. Tím, že máme společné místo v Prachaticích, tak spolu máme mnoho odházeno. Ve většině případů to však skončilo mou porážkou a právě proto mu mám vždy co vracet. Zdeněk měl smolný zápas s Martinem Slukou, koukali jsme na to a prostě platilo pravidlo, že když nezavřeš tak nevyhraješ a je úplně jedno, jestli je to pořád jen o tečku vedle. Zápas mám stále před očima. Zdeněk do utkání vlétl podle očekávání a musel jsem držet tempo. Naštěstí se dařilo a bylo to vyrovnané. Musím hlavně vyzdvihnout jeden leg, kdy Zdeněk vytáhl maximální závěr 170, což jsem viděl poprvé v životě mezi námi v uvozovkách amatéry. Když to srovnáte s televizními zápasy, opravdu klobouk dolů za ten výkon a ze srdce jsem mu za zády po náhozu 2x60 já i všichni co na nás koukali přáli, ať to prostě trefí a opravdu to dal. Přesto jsem ten zápas dokázal vyhrát 2:1," popsal klíčový zápas turnaje Jiří Švancar.

Ale výhra nad Z. Mrázem ještě neznamenala medaili. "Turnajem jsem procházel dál, hlavně díky úspěšnosti na doublech, až jsem se probojoval celou levou stranou pavouka do finále a světe div se, ve finále na mě čekal kolega z týmu Jarda Jiráň. Není nic lepšího, než se na tak obsazeném turnaji potkat ve finále s kamarádem z vlastních řad. Jarda ani jednou neproohrál, a tak jsem ho musel porazit dvakrát v řadě, abych zvítězil. To se mi nakonec podařilo," doplnil vítěz turnaje.

První dvě místa tak patřila prachatickým Kozlíkům. Navíc bral Filip Záhorka páté a Zdeněk Mráz deváté místo. Ten navíc spolu s Janem Šípkem (Vlčáci Vodňany) vyhrál čtyřhru.

Pomalu se blíží start dlouhodobých soutěží. DC 90210 obhajují solidní 7. místo v první jihočeské lize, kozlíci prachatice 4. místo ve druhé lize.