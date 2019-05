Premiéru už mají zdárně za sebou. V německém Tiefenbachu absolvovali Oster rally, která byla součástí bavorského šampionátu. Přestože doma jezdíval Jevický s Mercedesem 190 E v kategorii historiků, v Německu bojují i se soudobými vozy. „V Německu jedou všichni dohromady. Startovali jsme ve třídě NC2, což jsou auta s obsahem nad dva tisíce kubických centimetrů,“ upřesňuje Jiří Jevický mladší.

Ve své třídě dojeli Jihočeši šestí z jedenácti účastníků, v absolutní klasifikaci obsadili 53. místo. Celkem se na start postavilo 119 posádek.

Důvod, proč jezdí Jevický raději závodit za hranice, je jednoduchý. „U nás nám techničtí komisaři nedovolili s naším autem startovat. Neprošli jsme technickou kontrolou. Nelíbí se jim nějaké anomálie na motoru. Víc to nemá cenu rozvádět. Tak jezdíme závodit už čtvrtou sezonu do Německa a Rakouska, kde to nevadí,“ vysvětluje spolujezdec. „Myslím, že tátu trochu mrzí, že nemůže jezdit u nás. Ale přiznat to nechce,“ usměje se.

Syn se vedle svého otce posadil na větší soutěži vůbec poprvé. „Předtím jsme si zkusili jenom dva menší závody. Se šestým místem jsme byli oba spokojeni. Nejeli jsme až tak nějak na výsledek. Chtěli jsme hlavně dojet do cíle a mít z jízdy dobrý pocit,“ říká. „A také potěšilo, že u tratě bylo dost českých fanoušků. Když na vás mávají naší vlajkou, tak to zahřeje. Užívali jsme si to.“

Jakmile spolu jedou otec se synem, tak je to přece jen specifická situace. „Trošku jsem se toho bál, ale v průběhu závodu to bylo úplně bez problémů. V autě jsme si rozuměli a byl jsem nadmíru spokojený. Rozpis mi táta nadiktoval, takže jsme jeli podle jeho not,“ dodá.

Žádný nabitý program rodinný tým Jevických letos nemá. „Ještě chceme odjet tak dva závody. Zase v Rakousku nebo v Německu. Vypadá to, že bychom jeli zase spolu. Skončil Roman Votava, který s tátou jezdíval. Stal jsem se tak jeho nástupcem.“

Dříve působil jako otcův mechanik. „Dá se říct, že auto jsme spolu postavili. Teď jsem se posunul do role spolujezdce. Rád bych to jednou zkusil i jako pilot, ale myslím, že to neprojde,“ směje se.