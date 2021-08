Vzhledem k faktu, že světový seriál musel být kvůli koronavirovým opatřením zkrácen jen na čtyři Velké ceny, jsou jejich součástí hned tři finálové jízdy. Dvě z nich opanovala belgicko-nizozemská posádka Marvin Vanluchene – Robbie Bax. Ze třech jízd se jim podařilo dvakrát zvítězit, jednou dojeli na druhém místě a ujali se tak vedení v šampionátu.

Vynikající závod ale zajeli také Nizozemec Julian Veldman s českým spolujezdcem Ondřejem Čermákem, kteří jsou po dvou druhých místech a jednom vítězství na celkovém druhém místě průběžného pořadí mistrovství světa.

Úvodní podnik se naopak úplně nevydařil úřadujícím mistrům světa z roku 2019 (sezona 2020 byl zrušena) holandsko-francouzské posádce Etienne Bax a Nicolas Musset. Po dvou třetích a jednom čtvrtém místu je pro ně průběžná třetí příčka bezpochyby zklamáním.

Vrcholem závodu byla jednoznačně nedělní druhá finálová jízda, ve které na čele bojovala hned pětice posádek a tři z nich se objevily na prvním místě. „Byla to skvělá jízda. Užívali jsme si doslova každou zatáčku, každý výjezd. Po ranním dešti byla trať rozmoklá, ale s pevným podkladem. Bylo složité hledat nejrychlejší stopu. Julian je ještě mladý jezdec a stále se učí. Bylo to znát v poslední třetí jízdě víkendu, kde jsme prostě na zkušeného Vanluchena neměli. Ale co si víc přát? Domácí závod – třikrát stupně vítězů – jedno vítězství a průběžně druhé místo. Je to fantazie,“ radoval se v cíli Grand prix České republiky stříbrný spolujezdec Ondřej Čermák.

Změna formátu závodního víkendu mu nijak nevadila. „Samozřejmě, že je znát, když jedeme o jízdu navíc. V poslední rozjížďce už bylo na všech vidět, že jim dochází síly. Proto nebylo tolik soubojů jako ve druhé jízdě, ale konečně po pauze závodíme a atmosféra byla v Jiníně naprosto fantastická. Byl to úžasný víkend. Už se těšíme na další závody a hlavně na vyvrcholení mistrovství světa v říjnu v Kramolíně,“ neskrýval nadšení.

Vítězem všech tří rozjížděk mistrovství Evropy čtyřkolek se stal Estonec Kevin Saar.

Zrcadlo výsledků

MS v sajdkárkrosu – I. jízda: 1. Vanluchene – R. Bax (Bel./Niz.), 2. Veldman – O. Čermák (Niz./ČR), 3. E. Bax – Musset (Niz./Fr.), 4. Černý – Chopin (ČR/Fr.), 5. Willemsen – Lebreton (Niz./Fr.), 9. Boukalové (ČR), II. jízda: 1. Veldman – O. Čermák, 2. Vanluchene - R. Bax, 3. E. Bax – Musset, 4. Varik – Kunnas (Est./Fin.), 5. Willemsen – Lebreton, 8. Boukalové, 10. Černý – Chopin, III. jízda: 1. Vanluchene – R. Bax, 2. Veldman – O. Čermák, 3. Varik- Kunnas, 4. R. Bax – Musset, 5. Hermans – Janssens (Niz./Bel.), 7. Boukalové, 12. Černý – Chopin. Celkově: 1. Vanluchene – R. Bax 72, 2. Veldman – O. Čermák 69, 3. E. Bax – Musset 58, 4. Varik – Kunnas 51, 5. Willemsen – Lebreton 47, 7. Boukalové 39, 8. Černý – Chopin 38.

ME čtyřkolek: 1. Saar (Est). 75, 2. Galizzi (It.) 56, 3. Gwiazda (Pol.) 49, 4. Sůsa 48, 7. Kašpar 38, 9. Poláček (vš. ČR) 34.