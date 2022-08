Hlavní kouč Andrej Červenka (37 let) je bývalý profesionální basketbalista a slovenský reprezentant. Po ukončení hráčské kariéry trénoval jako hlavní kouč extraligový tým v Levicích, poté byl šéftrenérem centra mládeže v Prostějově, kde získal s juniorským týmem bronzové medaile. Z Prostějova se přesunul do Get Better Academy sídlící právě v Jindřichově Hradci a v loňské sezoně dopomohl partnerskému klubu GBA Sojky Pelhřimov k mistrovskému titulu v kategorii U19. V současné době je také asistentem slovenského národního týmu kadetů, který se připravuje na mistrovství Evropy.