Organizátoři sice vzhledem k poměrně dlouho nejistému vývoji pandemické situace poněkud snížili maximální počet účastníků, ale i tak by se na start mělo postavit téměř pět stovek předem registrovaných závodníků a dalších 200 v doprovodném rodinném běhu.

„Dlouho jsme kvůli covidu nevěděli, jak to ohledně organizace a počtu účastníků bude vypadat, takže jsme oproti poslednímu uskutečněnému ročníku na nižší kapacitě. Vzhledem k aktuálně nastaveným pravidlům ministerstva zdravotnictví už pro běžce ani diváky nejsou vyžadována žádná omezení, takže zveme i příznivce, aby přišli v hojném počtu závodníky povzbudit,“ konstatoval hlavní pořadatel Jindřichohradeckého půlmaratonu Martin Žižkovský.

Závod jednotlivců i dvoučlenných štafet na certifikované trati o délce 21,1 km odstartuje v sobotu v 17 hodin a povede přes Děbolín na sv. Barboru, odtud do Ratiboře, kde mají v polovině úseku předávku běžci účastnící se závodu štafet, dále do Roseče, Buku a přes Frankův dvůr zpět do cíle v Mertových sadech.

„Podle předpovědi počasí má být skutečně velmi horko, takže jsme podél trati připravili i dostatečné množství občerstvovacích stanic,“ upozornil.

Rebel run pro žáky z jindřichohradeckých základních škol se sice letos konat nebude, ale rodinný běh ano. Je na něj vyčleněno dalších 200 účastnických míst a prim v něm budou hrát samozřejmě děti. Trasa povede po zhruba dvoukilometrovém okruhu parkem přes Karlov a zpět. Tady ještě zbývají volné startovní balíčky v ceně 100 korun, které je možné až do pátku zakoupit v Mocca Caffe v Jarošovské ulici (8 – 17 hodin).

„Pokud nebude kapacita vyčerpaná, bude možné se do rodinného běhu přihlásit ještě v den konání na místě zhruba do 15 hodin,“ informoval Martin Žižkovský s tím, že rodinný běh vypukne v 16 hodin.

Po skončení závodů a dekorování vítězů bude zhruba od 20 hodin v parku pod gymnázium následovat doprovodný společenský program s hudebním vystoupením, kterého se může kromě účastníků Jindřichohradeckého půlmaratonu zúčastnit i široká veřejnost.

Na závěr ještě připomeňme, že posledním vítězem hlavního závodu se v roce 2019 stal Jiří Csirik z Písku v čase 1:16:47 hod., jenž triumfoval již potřetí. Mezi ženami půlmaraton zvládla nejrychleji Tereza Chlupová z Kamenice nad Lipou (1:32:07).