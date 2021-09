Bohunice – Havlíčkův Brod 20:21, Otrokovice – Kunovice 24:24, UP Olomouc – Vršovice 20:27, Ivančice – Kobylisy 38:29, Hostivice – Bohumín 29:31.

Iva Jonová, trenérka J. Hradce: „Holky chválím především za to, že utkání nakonec zvládly a připsali jsme si první důležité body. V každém poločase jsme měli solidní náskok, bohužel, vlastními chybami v obraně i v útoku jsme soupeřkám dovolili dostat se na dostřel. První půle tak skončila remízou a po změně stran se to opakovalo. Několika pěknými akcemi na začátku jsme si opět nahráli až šestibrankový náskok, ale pak jsme začali chybovat, vysloužili jsme si dvojnásobné vyloučení a nahráli soupeřkám k tomu, že stáhl manko na dva góly. Závěr jsme vlastní vinou dost zdramatizovali, ale naštěstí se holky kously a v poslední minutě naší výhru stvrdila Eliška Kovářová.“

Domácí tým zvládl nástup do obou poločasů a dokázal si vypracovat až šestibrankový náskok. Bohužel, ani v jednom dějství jej neudržel a dovolil soupeřkám manko stáhnout. V tom prvním Velké Meziříčí dokázalo vyrovnat, ve druhém už ne, ale závěr hodně zdramatizovalo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.