Jediný jihočeský celek v této soutěži přezimoval na osmé příčce, což je trochu za očekáváním, i když tabulka je velmi vyrovnaná a na druhé Ivančice ztrácí Hradec jen tři body. Současné postavení chtějí svěřenkyně trenérky Ivy Jonové v jarní části vylepšit.

„Podzim nám opravdu nevyšel tak, jak jsme si představovali. Odehráli jsme zápasy, které jsme neměli ztratit. Na druhou stranu jsme získali body tam, kde jsme to úplně nečekali, například s vedoucí Plzní, v Havlíčkově Brodu či s Vršovicemi. Na jaře hrajeme více zápasů doma, tak se vynasnažíme, abychom před vlastním publikem uspěli,“ uvedla Iva Jonová.

Podle ní je příčinou porážek skutečnost, že družstvo neudrželo potřebnou koncentraci po celý zápas.

„Neprohrávali jsme o moc, ale právě výpadek, který přišel vždy zhruba v polovině druhé poločasu, nás stál pak příliš mnoho sil, abychom se vzchopili, a většinou už jsme to nedotáhli,“ míní jindřichohradecká koučka.

Podle ní tým navíc v řadě případů pohořel i v koncovce.

„Dokážeme si vytvořit velké šance, ale hodně jich spálíme. To se snažíme zlepšit. Ale pracovat musíme na všem, ani obrana ještě nefunguje tak, jak bych si představovala,“ zdůraznila.

Hradecké házenkářky trénovaly i po skončení podzimní části, ale ne tak intenzivně. Naplno začaly po Novém roce. Jednou týdně chodí do posilovny, dvakrát až třikrát týdně absolvují klasické tréninky v hale, což je podle možností hráček, které chodí do školy či do zaměstnání.

„Zařadili jsme více kondiční přípravy, zaměřili jsme se na rozvoj rychlosti a výbušnosti. Snažíme se zdokonalit střelbu, trénovali jsme i kombinace, souhru dvojic, tedy křídel a spojek a spojek s pivotem. V trénincích pravidelně hrajeme s dorostenkami, takže máme možnost si natrénované akce vyzkoušet,“ poznamenala Iva Jonová.

Jihočešky absolvovaly i přípravný turnaj turnaj v Havlíčkově Brodu, které po dobrých výkonech dokázaly vyhrát, když porazily pražskou Astru 23:15, Pardubice 22:18 a domácí celek 23:18.

„Turnaj splnil svůj účel, chtěli jsme se více sehrát, vyzkoušet si kombinace nebo hru na dva pivoty. S výkony jsem velmi spokojená, holky hrály s nasazením, čišela z nich dobrá nálada a bylo vidět, že je házená baví,“ těšilo hradeckou trenérku.

Cílem jindřichohradeckých házenkářek je získat v odvetné fázi minimálně dvanáct bodů a poskočit o nějakou příčku výš.

„Určitě by se mi líbilo uhrát i víc bodů, ale budeme se raději držet při zemi. Složení našeho týmu se nemění, naštěstí jsme neměli žádné úrazy ani příliš nemocí, takže je předpoklad, že v úvodním utkání proti Havlíčkovu Brodu nastoupíme v plné síle. Samozřejmě bychom chtěli odstartovat vítězně,“ přeje si Iva Jonová.