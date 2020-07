Lépe se závody vydařily jedenáctiletému Jindrovi Škopkovi z Husince. Po kvalifikaci na motocyklu Ohvale 160 si vybojoval páté místo ze šestnácti závodníků na startu. „Jindra se soupeři bojoval doslova tělo na tělo. Občas to byly infarktové stavy, když se při předjížděcích manévrech o sebe jezdci doslova opírali. Jindra ale se staršími a zkušenějšími soupeři dokázal držet krok a nakonec vybojoval krásné třetí místo,“ popsala své pocity Jindrova maminka Vendula Škopková a dodala: „Děkujeme všem, co Jindrovi fandí a podporují ho.“

Matyáš Bařina z Vlachova Březí se v kvalifikaci své kategorie také probojoval na páté místo na startu. „První závod Maty špatně odstartoval a musel dohánět ztrátu. To se mu povedlo a dokončil ho na pátém místě. Do druhého závodu už Maty odstartoval lépe a držel si páté místo. Bohužel tři kola před koncem přišel pád. Maty to nevzdal, zvedl sebe i motorku a i přes bolest kotníku závod dokončil na posledním místě. Matyáš si odváží celkové šesté místo. Pády k tomuto sportu patří a nevyhýbají se nikomu. Děkujeme moc Smrž Academy za pořádání závodů a těšíme se 8. srpna na třinecký okruh. Snad nám bude štěstěna více nakloněna,“ komentoval závody svého syna Tomáš Bařina.