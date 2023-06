/FOTOGALERIE/ Motocyklový závodník Jindřich Škopek pokračoval ve výborných výsledcích. Tentokrát zvládl v Chebu dva závody.

Jindra Škopek na okruhu v Chebu. | Foto: Archiv závodníka

Jindřich Škopek se od pátku 16. června do neděle 18. června zúčastnil dvou šampionátů mini GP, MMČR a Alpe Adria Series. "Závody se jely na závodním okruhu FUN arena Cheb. Tuto trať Jindra moc nezná, trénoval zde naposledy minulý rok. Pro tým to znamenalo během pátečních tréninků správně nastavit motorku a Jindra se musel co nejrychleji sžít s tratí. Sobota a neděle byla náročná, tropické počasí a soupeři nedali nic zadarmo. Jely se celkem čtyři závody. V MMČR Jindra získal první místo a v AAS místo druhé," shrnula závody Jindrova maminka Vendula Škopková a doplnila: "Velké díky patří týmu Patrik MotoRiders Area Prague za skvělou přípravu do závodu a všem sponzorům za podporu."

Závody byly napínavé, závod lze vidět i zpětně na:

Zdroj: Youtube