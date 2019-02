České Budějovice - Volejbalisté Jihostroje stojí před historickým úspěchem. Ve čtvrtek přivítají v prvním zápase čtvrtfinále Poháru CEV v domácím prostředí tureckou Ankaru. Začátek zápasu je v 18.00.

Jihostroj České Budějovice při utkání Ligy mistrů, trenéři Svoboda a Pochop | Foto: František Panec

Volejbalisté Jihostroje stojí před historickým úspěchem. Ve čtvrtek přivítají v prvním zápase čtvrtfinále Poháru CEV v domácím prostředí tureckou Ankaru. Superatraktivní zápas začne v českobudějovické Sportovní hale tradičně v 18.00. „Soupeř je určitě hodně těžký, ale není neporazitelný," nechal se slyšet v rozhovoru pro Deník smečař Jihostroje Peter Pláteník, který má s tureckým volejbalem bohaté zkušenosti.



Klub se snaží motivovat nejen hráče, ale také fanoušky. „Všichni majitelé permanentek, a také ti, kteří přijdou na zápas s tureckou šavlí, dostanou od krásných hostesek pravou tureckou kávu zdarma," vzkazuje do celého Jihočeského kraje Vojtěch Zach. „Věříme, že na zápas přijde hodně lidí, bude to krásný zápas, vojna s Turkem musí bejt," parafrázuje s úsměvem větu z Haškova Švejka.



Jihočeši sice v sobotu v Ostravě ještě hráli bez libera Davida Juračky, ale ve čtvrtek by proti turecké Ankaře chtěli být v plné síle.