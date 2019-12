S nezvyklými balóny se hrálo utkání s Kladnem v českobudějovické hale. Jelikož se Jihostroj příští týden chystá na svůj první zápas v Champions League, vyměnil tradiční červenomodré míče, určené pro extraligu, za žlutozelené, se kterými se hrají všechny evropské poháry. Kladno zatím v domácí soutěži hraje jako na houpačce, střídá dobré výkony s horšími a v tabulce je až na osmé příčce.

Potřetí za sebou hrály České Budějovice pětisetový zápas. Podruhé vyhrály. | Foto: Jan Škrle

Do základní sestavy tentokrát trenér Dvořák poslal oproti minulému zápasu smečaře Filu, univerzála Šotolu a blokaře Toduu a díky přesnému příjmu a následné kombinační hře si hned v úvodu domácí vypracovali náskok 15:11. Ovšem tento stav jakoby Jihostroj zastavil. Díky výbornému servisu a několika blokům v řadě Kladno dorovnalo, a dokonce se do koncovky dostalo do vedení. Budějovice už nedokázaly zareagovat a prohrály první set 22:25.