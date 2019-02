České Budějovice – Ve druhém čtvrtfinálovém utkání vyhráli stejně jako ve středu volejbalisté českobudějovického Jihostroje nad Brnem 3:0.

Jihostroj proti Brnu | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Po celé utkání měli jasně navrch a ujali se tak snadno vedení v sérii 2:0.

Tvrdé podání a následná neprostupná obrana Jihočechů nepustila brněnský celek vůbec do hry. Navíc svěřenci trenéra Jana Svobody téměř bezchybně útočili a v poklidném tempu vyhráli úvodní dva sety.

Ve třetí sadě hosté přitvrdili na podání a rozhodili v pohodě hrající mistry, díky čemuž se poprvé v zápase ujali vedení (6:8, 12:14). To jim vydrželo až do druhého technického oddechového času. Poté přidali v obraně několik povedených kousků domácí a vývoj setu otočili. „Zápas měl stejný průběh jako ten první, jen ve třetím setu jsme měli trochu problém na příjmu. Ale zvládli jsme to a jsme rádi za druhé vítězství," sdělil po utkání kapitán Jihostroje Michal Sukuba.

"Chtěli jsme potrápit Budějovice o trochu více, to se nám podařilo jen v posledním setu. Lépe jsme se prosazovali v útoku a zlepšili jsme podání, škoda jen že jsme si vedení nevyužili," posteskl si po utkání trenér poraženého celku Miroslav Malán.

Kouč Jihostroje Jan Svoboda neměl svým hráčům co vytknout. "Utkání mělo setej průběh jako včera. Třetí set nejen že jsme začali hůř přihrávat, ale také jsme nehráli tak precizně. Navíc Brno získalo 16 bodů útokem, proto tak vyrovnaná koncovka. Věřím, že sérii ukončíme už v prvním utkání v Brně," řekl novinářům.

Čtvrtfinále pokračuje v Brně v neděli v 19 hodin, případné čtvrté utkání by se hrálo v pondělí. "Doufám, že u nás ještě budou muset Budějovičtí přespat," dodal s úsměvem kouč Brna.

Jihostroj České Budějovice- Volebjal Brno 3:0 (14, 15, 24)

Rozhodčí: Kvarda, Vojtíšek. Čas: 67 minut. Diváků: 520. Stav série: 2:0.

Č. Budějovice: Zapletal, Novotný, Sukuba, Mach, Fila, Rojas, libero Juračka – Habr, Motys. Trenéři Jan Svoboda a Stanislav Pochop.

Brno: Fučík, Mlčuch, Zajíček, Smrčina, Kuliha, Katona – Trenér Miroslav Malán.