Český atletický svaz vydal halové tabulky ČR 2021. Je v nich také řada Jihočechů.

Tomáš Kratochvíl. | Foto: Deník/archiv VLM

200 m 3. Jiří Polák 20,93, 8./4. junior Tomáš Němejc, 800 m jun. 10. Ondřej Gloza (všichni Sokol ČB) 1:59,69, tyč jun. 6. Dominik Gysel (NV) 423, dor. 5. Petr Svoboda (VS) 400, dálka 3. Tomáš Kratochvíl (Sokol) 741, 18. Petr Svoboda (VS) 686, jun. 6. David Jodl (Sokol) 677, dor. 7. Filip Svoboda (NV) 640, koule jun. 1. Marek Marvan 15,80, 10. Šimon Jůza (oba VS) 13,02.