Volejbalistky SK Hlincovka dokonce sahaly po finále, bronzové medaile jim moc sluší

SK Hlincovka: trenér Havelka, Vandasová, Foglarová, Lexová, Maternová, Větrovcová, Matochová, (leží zleva): K. Šimková, Marková, Ruzhová a Knorová. | Foto: Foto: Deník/ SK Hlincovka

V Brně se za účasti devatenácti týmů z ČR uskutečnilo mistrovství Čech a Moravy mladších žákyň ve volejbalu. „Turnaj byl vypsán pro věkovou kategorii žákyň sedmých tříd," informuje čtenáře Deníku trenér SK Hlincovka Jan Havelka.

Jihočeský volejbal reprezentoval vítěz krajské soutěže, kterým je v letošní sezoně právě Hlincovka.

„V napínavých bojích se před nás dostaly pouze Přerov a Jihlava," popisuje trenér cestu, která jeho svěřenkyně dovedla až k zisku bronzových medailí.

Drama jako hrom se odehrálo v utkání SK Hlincovka – SŠK Demlova Jihlava. „Byl to duel o postup do finále. Vedli jsme v tie breaku ještě třináct jedenáct…"

Vynikajících výkonů jihočeského týmu si všimli také odborní trenéři, kteří zařadili Nikol Ruzhovou do TOP šestky mistrovství. „Turnaj byl neopakovatelným a vrcholným zážitkem. Vůbec nevadí, že některé věci, ta paráda, dojde děvčatům až později," uvedl trenér Jan Havelka a jedním dechem doplnil: „Holky, děkuji!"

