Šestnáctiletý Jihočech si při pádu ve třetím tréninku zlomil oba kotníky. „Míla je po první operaci a čekáme na další postup fixace kotníků,“ upřesňuje manažer ACCR Czech Talent Team Willi Race Jakub Smrž. Mladý pilot se momentálně zotavuje v nemocnici v Zaragoze.

Šampionát třídy Supersport 300 je součástí mistrovství světa superbiků, které bude pokračoval o tomto víkendu opět v Aragónu.

Mladého Jihočecha čeká dlouhá rekonvalescence, tak se o něco starší jihočeský patriot Smrž musel poohlédnout po náhradě. A sehnal velice kvalitní v podobě účastníka Grand Prix kategorie Moto3 Filipa Salače.

„Vzhledem k tomu, že v Aragónu zůstal celý tým a Mílův motocykl je volný, byla by škoda, kdyby stál. Rozhodli jsme se proto k nasazení náhradníka. Domluvit to za současných epidemiologických podmínek nebylo vůbec jednoduché, ale díky dohodě s prezidentem Autoklubu České republiky Janem Šťovíčkem za nás tento víkend pojede právě Filip Salač,“ potvrzuje starší z bratrské dvojice Smržových.

A netají spokojenost, že v barvách jeho týmu nastoupí aktuálně jediný český účastník Grand Prix. „Filipovi děkujeme za ochotu jet za nás. Zároveň děkujeme Autoklubu České republiky, panu prezidentovi Šťovíčkovi i týmu Filipa Salače za tuto možnost. Je to pro nás velký přínos, přes svůj stále ještě nižší věk už má hodně zkušeností a může nám pomoci s vývojem motocyklu. Věřím, že Filip předvede skvělý výkon, ale jde především o testování a vývoj, tudíž nebude kladen žádný tlak na výsledek,“ naznačil manažer, co od Salače o víkendu hlavně očekává.

Pro Filipa Salače se bude jednat o premiéru v této kubatuře. Je si ale vědom, že se přesouvá na dosud nepoznané pole. Vzhledem k chybějícím zkušenostem s jiným strojem skutečně nemůže pomýšlet na velký výsledek.

„Na závody se moc těším. Jsem rád, že jsem dostal tuto příležitost. Uvidíme, jak to půjde, na tomto motocyklu pojedu teprve podruhé v životě. Měl jsem možnost ho vyzkoušet jen na třech krátkých trénincích v Brně. Oproti mému závodnímu motocyklu je o sedmdesát kilogramů těžší, má nižší výkon i jiné pneumatiky. Ostatní jezdci budou mít ze začátku zcela jistě navrch, protože v Aragónu závodili již minulý víkend, ale to nevadí. Závod beru jako trénink, pomoc týmu a hlavně Mílovi, kterému přeji co nejrychlejší uzdravení,“ vzkazuje svému kamarádovi.