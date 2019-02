Strmilov, Žirovnice - Fanoušci silniční cyklistiky mohou o tomto víkendu navštívit na Jindřichohradecku dvě cyklistické akce. V sobotu se jede ve Strmilově Velká cena Kores a zároveň memoriál Jiřího Hudínka, o den později se pojede v nedaleké Žirovnici O pohár hotelu Artaban.

V SEDLE. Závody ve Strmilově i v Žirovnici jsou součástí Jihočeské amatérské ligy. Snímek je z prvního závodu, který proběhl v Hosíně. | Foto: Deník/Michal Havelka

Oba závody jsou součástí Jihočeské amatérské ligy. Obě jihočeská městečka budou zároveň dějištěm Českého poháru mládeže a žen. „Přijedou nejlepší mladí cyklisté do osmnácti let," říká Jan Hájek z pořádajícího cyklistického oddílu CK RBB Invest Jindřichův Hradec.

Žirovnice bude v neděli také dějištěm prvního závodu nově vzniklé Jihočeské ligy mládeže. S nápadem uspořádat závod pro talentovanou jihočeskou mládež přišel nový předseda jihočeské sekce Českého svazu cyklistiky Jan Hájek. „Jde o to, aby mladí cyklisté z našeho kraje měli motivaci a dostali další příležitost si zazávodit," prozrazuje myšlenku závodu pro mladé cyklisty Hájek. Další závod se pojede 29. června v Milevsku a Jihočeská liga mládeže skončí 28. září kritériem v Hradišti u Písku.

Sobotní program ve Strmilově začíná na tamním náměstí v 11 hodin, kdy se na trať vydají kadeti, juniorky a ženy. Tyto kategorie absolvují osmnáctikilometrový okruh celkem čtyřikrát. Přibližně ve 12.40 se na okruh vydá jako poslední kategorie mužů narozených v roce 1974 a starších. Trať závodu povede přes Palupín, Horní Dvorce, Zahrádky a přes Bořetín a Českou Olešnou se cyklisté vrátí zpět do Strmilova. Prezence závodníků je v 8 hodin v hotelu Komorník. „Strmilov je město cyklistice zaslíbené a tato akce má zde již dlouhou tradici," pochvaluje si za organizátory Jan Hájek.

Předseda jihočeské sekce Českého svazu cyklistiky věří, že cyklistům se bude líbit i zcela nový okruh v Žirovnici, kde závody odstartují v neděli od 10 hodin z Havlíčkova náměstí. „Okruh měří sedmnáct kilometrů a vede členitým terénem. Pojede se na něm úplně poprvé," popisuje okruh vedoucí přes Cholunnou, Ctiboř, Častrov a Metánov zpět do Žirovnice Jan Hájek. Prezentace závodníků je ve společenském sále hotelu Artaban v 8 hodin.