Žádné pokojné výjezdy dun, v Saudské Arábii se začalo zostra. Prolog letošní Dakarské rallye se odehrál v písčité a kamenité pistě. „Byl to jedenáctikilometrový mazec, masakr. Na trati bylo totiž docela dost šutrů, jelo se přes horu a pak jsme octli v řečišti. Dalo se tam spadnout a jsem rád, že jsem to zvládl. Máme to dobře rozjeté,“ popisoval sobotní terén Michek, který na vítěze ztratili čtyřicet vteřin.

Přitom organizátoři tvrdili, že letošní trasa bude mnohem techničtější a na účastníky čekají kopcovité terény.

„To se zatím vůbec nepotvrdilo. Jak shakedown tak prolog byl hodně rychlý. Doufám, že další etapy budou těžší, techničtější a nebude to rovné jako minulý rok,“ přál si Milan Engel, který se ze začátku pral s navigací. „Celý rok jsem nemohl pořádně trénovat na motorce, těžce jsem se s tím sžíval. Myslím, že jsem mohl zajet rychleji.“ To jeho týmový kolega si dával bacha hlavně na nebezpečné kameny. „Zvláště ty malinké kamenité jehličky jsou nebezpečné. Když je člověk chytne a najede na větší množství, tak ho to katapultuje do neznáma. Občas se tam nacházel také pařez mezi nimi. Proto je důležité se na to zaměřit a být sehraný s navigací,“ tvrdil Michek.

Pro Orion – Moto Racing Group byly však sobotní výkony velmi dobrým signálem. Vždyť Michek porazil dva tovární jezdce na Hondě a KTM. „Trochu jsme to tam rozčísli mezi továrnami, za což jsme vždycky velmi rádi. Budeme bojovat dál, aby se nám to dařilo,“ tvrdil Michek, který před rokem bojoval o pozici nejlepšího nováčka na Dakaru. Jak vůbec může český tým porážet závodníky na továrních hondách či KTM? Chytrostí. Prostředky a několikaletým vývojem to určitě nelze.

„Máme motorky od KTM, ve kterých jsme si samostatně seřídili motory. A dále používáme hodně českých komponentů, protože se můžeme podílet na jejich vývoji a přizpůsobovat to našim potřebám. Jsme v přímé spolupráci s lidmi, kteří vyrábí například výfuky, sedačky nebo brzdy. I tak jsou ale tovární týmy před námi o krok napřed,“ vysvětlil Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion – Moto Racing Group.